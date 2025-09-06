Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ tử vong tại nhà trọ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 6/9/2025 17:00 (GMT+7)
Người dân sống gần khu trọ phát hiện mùi hôi lạ nên đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Trưa 6/9, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phường An Hội Đông đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà trọ trên đường Lê Đức Thọ.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P. (42 tuổi, quê Đồng Tháp, thường trú tại TP.HCM). Thi thể bà P. đã được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Phu nu treo co TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân sống gần khu trọ phát hiện mùi hôi lạ. Khi kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong trong tình trạng treo cổ bên trong phòng. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

