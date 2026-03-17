Du khách nước ngoài điều khiển drone trong khu vực cấm ở Đà Nẵng

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kiểm tra hành chính, ông S.A xuất trình các loại giấy tờ tùy thân nhưng không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hóa đơn, chứng từ liên quan...

Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành tạm giữ phương tiện bay không người lái và đang xác minh xử lý theo quy định đối với một trường hợp vi phạm là một du khách nước ngoài.

Lực lượng chức năng làm việc và kiểm tra hình ảnh, thiết bị bay của ông S.A.

Trước đó, vào lúc 15h40 phút ngày 14/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Đà Nẵng) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp khi đến khu vực công viên Biển Đông phát hiện ông S.A (SN 2001, quốc tịch Trung Quốc; hiện tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Sơn Trà) đang điều khiển cất cánh 1 phương tiện tàu bay không người lái hiệu DJL – Mavic 3 pro. Tổ tuần tra đã yêu cầu ông S.A dừng hoạt động bay để làm việc theo quy định.

Kiểm tra hành chính, ông S.A xuất trình các loại giấy tờ tùy thân nhưng không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hóa đơn, chứng từ liên quan đến phương tiện bay không người lái. Qua kết quả tra cứu thông tin, dữ liệu phần của thiết bị chưa phát hiện video, hình ảnh trong thiết bị.

Xét thấy ông S.A có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tiến hành tạm giữ phương tiện bay không người lái và đang xác minh xử lý theo quy định.

Cá hố rồng quý hiếm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Đây là loài cá sống ở vùng nước sâu, hiếm thấy, sự xuất hiện của nó cũng mang theo nhiều suy đoán của ngư dân.

18:47 4/3/2026

Tạm giữ flycam bay vào vùng cấm ở Đà Nẵng

Nhiều ngày liên tiếp, T. điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

05:31 25/2/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Dao trung dan phao 105 mm khi lam vuon hinh anh

    Đào trúng đạn pháo 105 mm khi làm vườn

    32 phút trước 07:08 17/3/2026

    0

    Trong lúc đào đất làm vườn, một người dân tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

