Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông, bé tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) bế con trai hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.
Khi không thấy hai mẹ con, người thân đã tổ chức tìm kiếm. Đến khu vực sông Văn Lai, cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. đang chới với trên mặt nước và được cứu kịp thời.
Đoạn sông Văn Lai, nơi xảy ra sự việc thương tâm.
Lãnh đạo xã Ninh Giang cho biết, theo thông tin từ người nhà chị S. mắc chứng trầm cảm sau sinh và đang trong quá trình điều trị. Thi thể cháu bé đã được bàn giao để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
