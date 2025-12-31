Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL

Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định của Thủ tướng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Việt Hùng.

Theo đó, tại Quyết định số 2839, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đảng ủy Chính phủ cũng có quyết định chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lâm Thị Phương Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, bà Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, khóa IX; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX; Trưởng Ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 12/2011, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó, bà được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (1/2018).

Ngày 1/7/2021, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.