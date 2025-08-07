Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy VP Trung ương Đảng

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc và công bố kết quả bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 người. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Văn Điệu, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng gồm 7 người. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng bầu 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu bế mạc đại hội, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự chuẩn bị chu đáo, công phu và công tác tổ chức khoa học, bài bản. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Thanh nhấn mạnh Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là tổ chức đảng tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị vững chắc của cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.