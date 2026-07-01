Từ 4 dấu hiệu lạ, cô gái ngỡ ngàng phát hiện mắc tiểu đường

Tưởng chỉ là mệt mỏi thông thường, cô gái 17 tuổi bất ngờ được chẩn đoán đái tháo đường với đường huyết cao gấp nhiều lần bình thường, kèm biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ cảnh báo đái tháo đường không còn là bệnh của người lớn tuổi. Ảnh: BVCC.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đái tháo đường hiện không còn là căn bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nhiều trường hợp khởi phát rất nhanh, nhưng do người bệnh không nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nên chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện biến chứng nặng.

Một trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân 17 tuổi, trú tại xã Sơn Đông (Phú Thọ), vừa được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước khi phát bệnh, cô gái hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nội khoa và gia đình cũng không có người bị đái tháo đường.

Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi kéo dài, khát nước liên tục và uống nhiều nước hơn bình thường. Chỉ trong vòng một tháng, cô sụt khoảng 5 kg, đồng thời xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng.

Khi đến bệnh viện thăm khám, cả bệnh nhân và gia đình đều bất ngờ khi kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết tăng ở mức rất cao.

Đường máu lúc đói của bệnh nhân lên tới 31,7 mmol/L, trong khi mức bình thường chỉ dao động từ 3,9-5,6 mmol/L. Chỉ số HbA1C - phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng - đạt 13,16%, cao gấp nhiều lần ngưỡng bình thường (4-5,7%).

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, khoa Nội tiết, đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Không chỉ vậy, do mất nước nghiêm trọng, chức năng thận của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng với chỉ số creatinin tăng lên 129 µmol/L. Các bác sĩ xác định người bệnh đã rơi vào tình trạng toan ceton, một biến chứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm của đái tháo đường.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Lan Hương, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, loạn toan ceton xảy ra khi cơ thể thiếu hụt insulin nghiêm trọng, khiến quá trình chuyển hóa bị rối loạn, tạo ra nhiều thể ceton gây nhiễm toan máu. Người bệnh thường phải thở nhanh, liên tục để bù trừ tình trạng này.

"Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong", bác sĩ Hương cảnh báo.

Theo các chuyên gia, các dấu hiệu điển hình của đái tháo đường gồm khát nước nhiều, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, nhanh đói, nhiễm trùng tái diễn, vết thương lâu lành hoặc tê bì tay chân.

Tuy nhiên, phần lớn người trẻ lại dễ nhầm lẫn những biểu hiện này với tình trạng căng thẳng, làm việc quá sức hoặc sinh hoạt thiếu điều độ nên bỏ qua thời điểm vàng để chẩn đoán bệnh.

Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, những người mắc đái tháo đường trước 40 tuổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tổn thương thận và nhiều biến chứng mạn tính khác. Một số trường hợp còn có thể xuất hiện vi đạm niệu chỉ sau vài năm mắc bệnh, báo hiệu tổn thương thận đã bắt đầu.