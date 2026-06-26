Bên trong chuyến tàu lần đầu mở riêng tại Việt Nam

"Chuyến tàu hôm nay là sự kết nối giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, giữa y tế Trung ương với địa phương, giữa các chuyên gia đầu ngành với người bệnh, và trên hết là sự kết nối vì sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Đằng sau những con số đó là những hành trình dài, những chi phí phát sinh và những khó khăn mà người dân phải vượt qua để tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên sâu. Điều đó thôi thúc chúng tôi phải đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến thực gần người dân hơn, giảm khoảng cách địa lý, giảm chi phí xã hội và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay tại quê hương mình", PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.