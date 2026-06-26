Bên trong chuyến tàu lần đầu mở riêng tại Việt Nam

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Bình minh trên sân ga Hà Nội chứng kiến một khởi đầu mới khi đoàn tàu mang số hiệu PL1 chính thức chuyển bánh lúc 6h15. Đây là mô hình giao thông chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam, thiết lập riêng để vận hành hàng ngày một hành trình đặc biệt kết nối y tế trung ương và địa phương: Bệnh viện Bạch Mai (ga Hà Nội) và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (ga Phủ Lý).
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Không còn áp lực tự di chuyển đường trường mệt mỏi, không gian toa xe hiện đại mang lại cho các nhân viên y tế khoảng thời gian thư giãn cần thiết trước khi bước vào ca trực.
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Chị Nguyễn Thanh Thuỷ (bên trái) công tác tại Trung tâm quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ cảm giác háo hức, xúc động: "Để đáp ứng công việc mới tại cơ sở Ninh Bình, tôi phải sắp xếp lại việc sinh hoạt từ gia đình tới những công việc tại cơ sở Hà Nội. Bình thường tại cơ sở Hà Nội, 6h tôi đã chuẩn bị từ nhà ở phường Long Biên tới bệnh viện, còn bây giờ thì 5h tôi đã có mặt ở ga Hà Nội dù nhà cách 13 km. Tuy nhiên, việc bệnh viện sắp xếp lịch đi tàu cố định, sau này chắc chắn tôi sẽ quen với lịch trình công tác mới".
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Không gian trên chuyến tàu PL1 còn có sự xuất hiện của các chuyên gia y tế và học viên nước ngoài công tác, thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai.
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Khu vực căng tin, dịch vụ ăn uống trên tàu được bố trí gọn gàng với khoang phục vụ riêng. Tại đây, nhân viên y tế, cán bộ bệnh viện có thể dùng trà, cà phê cùng các món ăn nhẹ để nạp năng lượng cho hành trình buổi sớm.
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Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ bên trong toa hành khách hướng về Phủ Lý. Toa tàu được thiết kế cụm ghế 4 người đối xứng kèm bàn trà, tạo sự thoải mái cho đoàn công tác và các chuyên gia trao đổi công việc dọc đường.
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Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết đơn vị đã nỗ lực chuẩn bị từ biểu đồ chạy tàu, đầu máy toa xe cho đến chỉnh trang nhà ga, tuyến đường. Mục tiêu là đảm bảo vận hành hàng ngày đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý (gồm 10 toa) với thời gian di chuyển khoảng 1 giờ 10 phút.
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"Chuyến tàu hôm nay là sự kết nối giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, giữa y tế Trung ương với địa phương, giữa các chuyên gia đầu ngành với người bệnh, và trên hết là sự kết nối vì sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Đằng sau những con số đó là những hành trình dài, những chi phí phát sinh và những khó khăn mà người dân phải vượt qua để tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên sâu. Điều đó thôi thúc chúng tôi phải đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến thực gần người dân hơn, giảm khoảng cách địa lý, giảm chi phí xã hội và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay tại quê hương mình", PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.
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Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các đại biểu bấm nút khai trương đoàn tàu PL1.
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Trong hơn một năm qua, toàn bộ hệ thống bệnh viện đã dồn mọi nguồn lực cho công tác chuẩn bị. Khoảng 1.300 GS, PGS, TS, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.
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Khung cảnh yên bình nhìn từ cửa sổ toa tàu khi nắng sớm vừa lên. Lộ trình hơn một giờ đồng hồ sẽ trôi qua êm ả qua phố xá đến những vạt đồng xanh. Theo lịch trình, chuyến tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, ghé đón khách tại ga Giáp Bát trước khi cập bến Phủ Lý lúc 7h22. Ngay sau đó, xe trung chuyển sẽ đưa đón cán bộ, nhân viên y tế thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Ở chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30 cùng ngày.
Sau hơn 12 năm triển khai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 26/6. Đây là một trong những trung tâm y tế hiện đại nhất hiện nay với hạ tầng khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ chuyên sâu được đầu tư đồng bộ với cơ sở Hà Nội, đáp ứng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngang tầm khu vực.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề yNghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.