TT Trump: Thêm một hạm đội đang áp sát Iran

Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc triển khai thêm hạm đội diễn ra khi Washington khẳng định đã làm suy yếu năng lực hạt nhân Iran, còn Tehran liên tục phát đi cảnh báo cứng rắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Clive, Iowa hôm 27/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Clive, bang Iowa, ngày 27/1, ông Trump nói: “Sẽ có thêm một hạm đội rất đẹp đang hướng về phía Iran, hãy chờ xem. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận - điều lẽ ra họ nên làm từ đầu”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Washington đã “phá hủy” năng lực hạt nhân của Iran sau các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025.

“Mọi người đã chờ đợi 22 năm để làm điều đó và cuối cùng chúng tôi đã hành động. Khi ấy, họ chỉ còn cách khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng một tháng. Chúng tôi buộc phải làm vậy”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về mức độ thiệt hại thực sự mà các đòn tấn công của Mỹ gây ra đối với năng lực làm giàu uranium của Iran. Về phía Tehran, các quan chức Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình và không hề bị “xóa sổ hoàn toàn” như tuyên bố từ Washington.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã chính thức triển khai nhiệm vụ trong khu vực. Theo một quan chức hải quân Mỹ giấu tên, tàu sân bay này hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Danh tính “hạm đội đẹp đẽ nữa” mà Tổng thống Trump nhắc tới hiện chưa được phía Mỹ làm rõ.

Lực lượng và vị trí các nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ gần Iran. Ảnh: New York Post.

Cùng ngày 27/1, Iran cảnh báo sẽ coi các quốc gia láng giềng là “thù địch” nếu lãnh thổ, không phận hoặc vùng biển của họ bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Các nước láng giềng là bạn bè của chúng tôi. Nhưng nếu mặt đất, bầu trời hay vùng biển của họ được dùng để chống lại Iran, những quốc gia đó sẽ bị xem là kẻ thù”, ông Mohammad Akbarzadeh, một quan chức chính trị thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố.

Tehran cũng phát hành điện văn thông báo hàng không (NOTAM), thông báo kế hoạch diễn tập quân sự từ ngày 27 đến 29/1 tại khu vực có bán kính khoảng 9 km gần eo biển Hormuz, trong đó có nội dung bắn đạn thật.

Theo Iran, không phận khu vực này - từ mặt đất đến độ cao 7.600 m - được xếp vào diện hạn chế và nguy hiểm trong suốt thời gian diễn tập.

Trong diễn biến liên quan, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định Riyadh “sẽ không cho phép không phận hay lãnh thổ của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào” nhằm vào Iran.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran thời gian gần đây tiếp tục leo thang, trong bối cảnh Iran đối mặt làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025.

Các cuộc biểu tình xuất phát từ sự bất mãn của giới thương nhân trước tình hình kinh tế khó khăn và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã biến thành bạo lực, gây thương vong.