Cận kề kịch bản liên quân Mỹ - Israel tấn công Iran

Việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trên bộ, trên không và trên biển làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Iran.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Israel "đã vạch ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong việc giải quyết vấn đề Iran... Mức độ sẵn sàng quân sự ở tất cả các cấp độ tại Iran đều cao và đã đạt đến lằn ranh đỏ” - chuyên gia người Lebanon, Chuẩn tướng Malik Ayub, nói với Sputnik.

Tuy nhiên, chuyên gia Ayub lưu ý rằng Israel khó có thể tham gia vào một cuộc chiến chống lại Iran. Theo ông, sự can thiệp của Israel sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" khi tính đến thực tế là nước này không chịu đựng được cuộc đối đầu trước đó với Iran.

Chuyên gia này cho rằng nếu chiến tranh nổ ra, Iran sẽ tấn công Israel để sử dụng nước này làm đòn bẩy chống lại Mỹ, và nếu Israel tham gia vào cuộc xung đột, chiến tranh sẽ rất tàn khốc với những hậu quả khó lường.

Ông Ayub tin rằng đối với các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, Iran sẽ coi chúng là lãnh thổ của Mỹ chứ không phải đất của người Arab.

Ngoài ra, viên tướng này cũng đề cập rằng Hezbollah có thể sử dụng chiến tranh như một "cơ hội vàng" để “giải phóng” 5 vị trí ở miền Nam Lebanon, làm thay đổi cán cân quyền lực cả trong nước và quốc tế.

Khi nói về các đồng minh của Iran trong khu vực, tướng Ayub lưu ý rằng cuộc xung đột sẽ đe dọa lợi ích của các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia, bằng cách gây nguy hiểm cho eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc tiếp cận những nguồn cung dầu mỏ quan trọng cũng như thương mại hàng hải toàn cầu.