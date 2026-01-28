Saudi Arabia quyết bảo vệ Iran

Thái tử Saudi Arabia tuyên bố không cho phép sử dụng không phận nước này để phục vụ cho các hành động quân sự chống Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia cho biết ngày 27/1, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng, Riyadh sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ nước này phục vụ cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Tehran.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran, Thái tử của Saudi Arabia ủng hộ mọi “nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại”, nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Iran chia sẻ quan điểm với Thái tử Saudi Arabia rằng, Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình nào tuân thủ luật pháp quốc tế có thể giúp ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo nắm thực quyền tại Saudi Arabia được đưa ra sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đưa ra phát biểu tương tự, khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran sử dụng không phận hoặc vùng biển thuộc chủ quyền UAE.

Những nghi ngại về khả năng xảy ra hành động quân sự đối với Iran xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong tuần trước rằng, một “hạm đội” đang hướng tới Iran, song ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ không phải sử dụng đến biện pháp quân sự.

Những cảnh báo ban đầu của ông Trump đối với Tehran liên quan tới các cáo buộc cho rằng người biểu tình tại Iran bị đàn áp bạo lực. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tại Iran đã lắng xuống. Tổng thống Trump vốn cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực tại Iran sau làn sóng biểu tình dữ dội.

Theo hai quan chức Mỹ trao đổi với Reuters ngày 27/1, một tàu sân bay của Mỹ cùng các tàu chiến hộ tống đã tới Trung Đông, qua đó mở rộng năng lực quân sự trong việc bảo vệ lực lượng Mỹ, đồng thời có thể tiến hành hành động quân sự nếu Tổng thống Mỹ phát lệnh.

Iran thời gian qua chìm trong các cuộc biểu tình khiến nhiều người thiệt mạng. Chính quyền Iran cáo buộc tình trạng bất ổn và làn sóng biểu tình bạo lực gây ra bởi các đối tượng khủng bố nhận sự hậu thuẫn từ lực lượng đối lập lưu vong.