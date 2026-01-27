Iran tuyên bố sẽ đáp trả 'toàn diện' các hành động gây hấn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 27/1 cho biết Iran sẽ đáp "toàn diện và gây hối tiếc" đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Một biển quảng cáo hiển thị hình ảnh phản đối các hành động quân sự của Mỹ tại Iran. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei được cho là nhằm vào các động thái quân sự của Mỹ ở Tây Á và các cuộc tập trận chung đang diễn ra với các quốc gia vùng Vịnh.

Ông Baghaei lên án quyết định của Mỹ về việc điều động quân đội và đưa ra những lời đe dọa ở Trung Đông, cho rằng điều đó vi phạm các chuẩn mực quốc tế.

Ông cũng đồng thời cảnh báo rằng những hành động khiêu khích như vậy đe dọa trực tiếp đến an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực.

"Các quốc gia trong khu vực hiểu rằng tình trạng bất ổn ở một phần khu vực không chỉ ảnh hưởng đến Iran. Sự bất ổn này có tính lây lan. Iran vẫn tự tin vào sức mạnh của mình và ghi nhớ những bài học từ cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với bất kỳ hành động gây hấn nào", ông Esmaeil Baghaei nói.

Liên quan đến việc Mỹ gần đây triển khai quân sự trong khu vực và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, ông Baghaei cho biết Iran tiếp tục phải đối mặt với một "cuộc chiến tranh hỗn hợp" do Mỹ dàn dựng. Ông nhắc lại rằng thái độ thù địch của Mỹ đối với Iran vẫn không thay đổi, viện dẫn các cuộc tấn công năm ngoái và việc sử dụng "khủng bố kinh tế" để làm suy yếu nền kinh tế Iran.

Theo ông Baghaei sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực sẽ không làm lung lay quyết tâm bảo vệ chủ quyền và người dân của Iran. Quân đội Iran đang theo dõi sát sao các diễn biến và liên tục tăng cường năng lực của mình.

Ngoài ra, ông Baghaei cũng nhấn mạnh Iran "chưa bao giờ từ bỏ ngoại giao" như một phương tiện để giải quyết tranh chấp. Trong bối cảnh hiện nay, Iran đã bắt đầu liên hệ với các nước trong khu vực thông qua các kênh ngoại giao.