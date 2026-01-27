Mỹ 'đang lên phương án' quân sự mới nhằm vào Iran

Các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến sẽ trình lên Tổng thống Donald Trump những đề xuất mới liên quan đến việc sử dụng vũ lực đối với Iran vào cuối tuần này, theo trang tin Axios.

Các thủy thủ đang chuẩn bị một máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler trên boong bay của tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Các nguồn thạo tin cho biết, đầu tháng này Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến rất gần tới việc ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Tuy nhiên, thay vì đưa ra quyết định ngay lập tức, ông Trump đã tạm hoãn, đồng thời tiếp tục điều động thêm các khí tài quân sự của Mỹ tới khu vực.

Theo Axios, các quan chức Nhà Trắng khẳng định khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự vẫn “đang được đặt lên bàn”, dù các cuộc biểu tình tại Iran hiện phần lớn đã được kiểm soát. Ông Trump cho rằng tình hình tại Iran vẫn đang “ở trạng thái biến động”.

Các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến trong tuần này, ông sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tham vấn và được trình bày thêm nhiều phương án quân sự khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Axios ngày 26/1, ông Trump tuyên bố Mỹ đã triển khai một “hạm đội lớn” tới khu vực gần Iran, thậm chí “lớn hơn cả lực lượng từng được triển khai xung quanh Venezuela”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng con đường ngoại giao vẫn còn để ngỏ, cho rằng Tehran thực sự muốn đàm phán với Washington.

“Họ đã nhiều lần liên hệ. Họ muốn đối thoại”, ông Trump cho biết.

Trọng tâm của đợt triển khai quân sự lần này là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện đã tới Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ còn điều động bổ sung các tiêm kích F-15 và F-35, máy bay tiếp dầu trên không cùng các hệ thống phòng không. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cuối tuần qua cũng đã tới Israel để thảo luận các kế hoạch quân sự chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực và chủ động triển khai các biện pháp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, khẳng định đang ở trong trạng thái “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đã đặt trên cò súng” để đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ hoặc Israel, đồng thời cảnh báo sẽ có những “hậu quả đau đớn” nếu Iran bị tấn công.