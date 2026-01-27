Thủ tướng Campuchia khẳng định tham gia 'Hội đồng Hòa bình'

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này sẽ tham gia "Hội đồng Hòa bình" theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Manet

Ngày 26/1, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có buổi tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia cho biết nước này sẽ tham gia "Hội đồng Hòa bình" theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại buổi tiếp, Đô đốc Samuel Paparo bày tỏ sự hài lòng trước những bước tiến trong quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng. Ông gửi lời cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo điều kiện cho tàu hải quân Mỹ cập cảng nước này, coi đây là minh chứng cho sự thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước.

Đáp lời, Thủ tướng Hun Manet khẳng định quan hệ Campuchia – Mỹ đang trên đà phát triển thực chất. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Donald Trump vì vai trò quan trọng của ông trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn Campuchia – Thái Lan và chứng kiến lễ ký kết "Tuyên bố chung Kuala Lumpur" vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý, Thủ tướng Hun Manet thông báo: Campuchia đã nhận được thư mời và quyết định sẽ tham gia vào "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Ông khẳng định: "Việc tham gia này là minh chứng cho thiện chí và cam kết cao độ của Campuchia đối với nền hòa bình toàn cầu".

Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: FBNV

Về tình hình biên giới với Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định lập trường của Phnom Penh trong việc tôn trọng tuyệt đối lệnh ngừng bắn và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Về phía Mỹ, Đô đốc Paparo cho biết Tổng thống Trump vẫn theo sát tình hình biên giới hai nước. Phía Mỹ ủng hộ mạnh mẽ vai trò của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) và hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phân giới cắm mốc giữa Campuchia và Thái Lan để đạt được nền hòa bình bền vững.