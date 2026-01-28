Mỹ tập trận sát cửa ngõ Iran

Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự nhiều ngày ở Trung Đông khi ông Trump tuyên bố triển khai “hạm đội” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, nhằm răn đe Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln chạy bằng năng lượng hạt nhân, có hàng chục máy bay chiến đấu và gần 5.000 thủy thủ. Ảnh: Reuters.

Không quân Trung tâm (Air Forces Central) - thành phần không quân của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết hôm 27/1 sẽ tổ chức một “cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu kéo dài nhiều ngày nhằm chứng minh năng lực triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân tác chiến trên toàn khu vực trách nhiệm của CENTCOM”.

Theo thông cáo, cuộc diễn tập được “thiết kế để nâng cao năng lực phân tán lực lượng và khí tài, tăng cường quan hệ đối tác khu vực và chuẩn bị cho việc thực thi các phương án phản ứng linh hoạt”.

Thời gian, địa điểm cụ thể cũng như danh sách khí tài tham gia chưa được công bố. Tuy nhiên, hoạt động này được xem là nhằm phô trương khả năng chiếu sức mạnh của Mỹ vào khu vực, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Động thái phô diễn sức mạnh không quân của Mỹ được đưa ra khi Nhà Trắng ám chỉ khả năng tiến hành các đòn không kích mới nhằm vào Iran, sau những cáo buộc về chiến dịch trấn áp biểu tình ủng hộ dân chủ của chính quyền nước này, theo Guardian.

Trước đó một ngày, CENTCOM thông báo biên đội hải quân lớn của Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực. Tàu sân bay mang theo hàng chục tiêm kích và gần 5.000 thủy thủ, đi cùng nhiều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường, đảm nhiệm vai trò phòng không bảo vệ cụm tác chiến tàu sân bay.

Theo Washington Post, Mỹ cũng đã điều một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle tới khu vực. Đây là đơn vị từng tham gia các đòn không kích Iran hồi tháng 4/2024. Anh cũng triển khai các tiêm kích Typhoon tới Trung Đông với mục đích “phòng thủ”.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay được triển khai trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM kể từ khi USS Gerald Ford được điều tới Caribbean vào tháng 10, trước chiến dịch của Mỹ nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.

CENTCOM cho biết USS Abraham Lincoln “hiện đang được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios tuần này, ông Trump nói Mỹ đang có một “hạm đội lớn ngay sát Iran, còn lớn hơn cả ở Venezuela”. Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng đàm phán, cho rằng Iran “muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã nhiều lần gọi điện. Họ muốn nói chuyện”.

Tổng thống Mỹ từng đe dọa tấn công Iran nếu nước này tiến hành các vụ giết hại người biểu tình trong làn sóng phản đối bùng phát từ tháng 12 do đồng tiền mất giá. Sau đó, ông tạm thời hạ giọng, cho rằng “việc giết chóc đã dừng lại”.

Đầu tháng này, ông Trump giảm mức độ đe dọa không kích sau khi tuyên bố Iran đã đảo ngược quyết định treo cổ 800 người biểu tình bị giam giữ. Tuy nhiên, đến tuần trước, ông vẫn để ngỏ khả năng tấn công, nhấn mạnh việc điều cụm tàu sân bay tới khu vực là “để phòng khi cần”.

“Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang hướng về đó, và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến”, ông nói.

CENTCOM cho biết các cuộc diễn tập sẽ được tiến hành phối hợp với các quốc gia Trung Đông, đồng thời công bố kế hoạch hợp tác với Bahrain trong một cuộc diễn tập phòng thủ, bao gồm thực hành năng lực bắn hạ máy bay không người lái - mối đe dọa phản công tiềm tàng nếu Mỹ tấn công Iran.

Tuy nhiên, các động thái triển khai lực lượng cũng làm dấy lên lo ngại từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực. Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận, lãnh thổ hay vùng biển của mình để tấn công Iran, khẳng định lập trường trung lập và nỗ lực thúc đẩy ổn định khu vực.

Theo Không quân Mỹ, mọi hoạt động sẽ được “tiến hành với sự chấp thuận của nước chủ nhà và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hàng không dân sự và quân sự, đặt trọng tâm vào an toàn, độ chính xác và tôn trọng chủ quyền”.