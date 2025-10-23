TT Trump nói lý do hủy cuộc gặp với TT Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 cho biết ông cảm thấy đây là “thời điểm thích hợp” để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, nhằm gây sức ép chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Putin vì thấy "không phù hợp". Ảnh: Reuters.

Theo The Hill, trong cuộc đón tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh bị hủy bỏ, ông Trump nói với các phóng viên rằng kế hoạch này “không mang lại cảm giác phù hợp”.

“Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được kết quả mong muốn, nên tôi đã hủy cuộc gặp. Nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức lại”, ông Trump cho hay.

Bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil.

Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy thất vọng vì đã phải chờ quá lâu: "Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa trong việc đạt được các thỏa thuận về chấm dứt xung đột tại Ukraine, thậm chí trước cả khi tôi đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông”.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm các biện pháp trừng phạt rất mạnh, nhằm vào hai công ty dầu khí lớn nhưng "hy vọng các biện pháp này sẽ không kéo dài". "Chúng tôi muốn xung đột sớm kết thúc và đã xem xét nhiều phương án, trong đó có cả tên lửa và những thứ khác, nhưng hy vọng sẽ không cần phải dùng đến", ông Trump cho hay.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng tuyên bố gác lại kế hoạch về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.