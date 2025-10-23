Mỹ bất ngờ trừng phạt 2 hãng dầu lớn nhất Nga

Các biện pháp hạn chế mới nhắm vào Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con thuộc hai tập đoàn năng lượng lớn nhất Liên bang Nga này.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 22/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các tập đoàn dầu mỏ lớn của Liên bang Nga, kêu gọi Moskva ngay lập tức đồng ý ngừng bắn” và đình kèm quyết định liên quan của Bộ Tài chính Mỹ.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 22/10, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, với lý do Moskva “thiếu cam kết nghiêm túc trong tiến trình hòa bình”.

Theo tuyên bố, các biện pháp mới nhằm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga, Rosneft và Lukoil.

Lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với 34 công ty con của Lukoil và Rosneft có trụ sở tại Liên bang Nga vì “hoạt động hoặc đã từng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Liên bang Nga”.

Trong tuyên bố đưa ra Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh: “Giờ là lúc phải chấm dứt đổ máu và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, đồng thời cho biết thêm: “Bộ Tài chính sẵn sàng thực hiện thêm các hành động nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt thêm một cuộc chiến khác. Chúng tôi kêu gọi các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ các biện pháp trừng phạt này”.

Cũng trong ngày 22/10, theo nhiều cơ quan truyền thông, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt mới đối với Moskva, trong đó có cam kết tiếp tục giảm nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Liên bang Nga.

Gói biện pháp này sẽ nhắm vào bốn công ty thuộc ngành dầu mỏ Trung Quốc bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt của phương Tây.

Danh sách có thể còn bao gồm một số công ty Ấn Độ, theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 9.

Tổng thống Donald Trump gần đây ngày càng bày tỏ sự bất mãn với cả Liên bang Nga và Ukraine, cảnh báo rằng Washington có thể sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Moskva nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đến nay vẫn tránh thực hiện các bước đi này, khi ông Trump cho rằng cần ưu tiên đàm phán thay vì leo thang, đồng thời thừa nhận rằng các biện pháp bổ sung có thể sẽ không mang lại hiệu quả thực chất.

Về phần mình, Điện Kremlin khẳng định Liên bang Nga vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời ca ngợi chính quyền Trump vì “mong muốn thực sự” trong việc đạt được một giải pháp hòa bình cũng như nỗ lực hiểu rõ căn nguyên của cuộc khủng hoảng.

Moskva cũng cáo buộc Kyiv và các đồng minh Tây Âu “không thiện chí trong đàm phán” và cố tình phá hoại nỗ lực hòa bình nhằm kéo dài xung đột.

Trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, Tổng thống Trump và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary vào một thời điểm chưa được công bố để bàn về các bước tiến tới hòa giải.

Sau cuộc trò chuyện, ông Trump cho biết “hiện chưa phải thời điểm thích hợp” để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Phát biểu với báo giới hôm 21/10, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng mình “chưa đưa ra quyết định cuối cùng” về hội nghị thượng đỉnh và không muốn sự kiện này trở thành “một cuộc gặp vô ích”.