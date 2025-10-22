Ông Trump đòi bồi thường 230 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường 230 triệu USD vì các cuộc điều tra kéo dài từng tiến hành đối với ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở trong một tình huống pháp lý hy hữu. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, các thỏa thuận bồi thường nếu có sẽ được phê duyệt bởi chính các quan chức liên bang do ông Trump bổ nhiệm.

Một trong số đó là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche, người từng là luật sư biện hộ cho ông Trump trong các vụ điều tra trước đây.

“Xét đến tất cả các cuộc điều tra tôi đã trải qua, Bộ Tư pháp có lẽ nợ tôi khá nhiều tiền”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 21/10.

Ông Trump cho biết con số 230 triệu USD tiền bồi thường mà báo chí Mỹ đang đề cập “có thể là đúng”.

“Bất kỳ quyết định nào của Bộ Tư pháp về việc trả tiền bồi thường cho tôi đều sẽ phải đi qua bàn của tôi. Thật kỳ lạ khi phải tự quyết định xem mình sẽ trả cho mình bao nhiêu tiền. Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp phải tự quyết định xem mình sẽ được bồi thường bao nhiêu tiền chưa? Tôi thực sự đã bị thiệt hại rất lớn. Về số tiền nhận được, tôi sẽ quyên góp từ thiện”, ông Trump cho hay.

Trong tuần trước, ông Trump cũng từng đề cập tới vấn đề này: “Tôi đang theo đuổi một vụ kiện rất khả quan, nhưng khi trở thành Tổng thống Mỹ, tôi nghĩ: Hiện tại, hóa ra mình kiện chính mình. Vậy làm sao để giải quyết? Nghe có vẻ hơi kỳ quặc, phải không? Nhưng đây là một vụ kiện mà tôi đang có ưu thế rất mạnh, lập luận và chứng cứ rất thuyết phục”.

Ông Trump đã nộp đơn khiếu nại theo đúng thủ tục hành chính. Đơn đầu tiên được ông nộp năm 2023, liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về khả năng có sự can thiệp từ nước ngoài đối với chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông hồi năm 2016.

Đơn thứ hai được ông nộp năm 2024, cáo buộc FBI có vi phạm khi tiến hành khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông hồi năm 2022. Khi ấy, ông Trump bị điều tra vì bị tình nghi giữ lại tài liệu mật sau khi đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã khép lại, Bộ Tư pháp đóng toàn bộ hồ sơ sau khi ông Trump thắng cử Tổng thống Mỹ trong năm 2024.

Hiện, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối đưa ra bình luận về tình trạng của các đơn khiếu nại đã được ông Trump nộp. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Chad Gilmartin cho hay: “Trong mọi trường hợp, tất cả nhân viên của Bộ Tư pháp đều sẽ hành động tuân thủ theo các hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp”.