Lối đáp trả 'nảy lửa' kiểu ông Trump lan tới Nhà Trắng

Khi được hỏi về địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, quan chức Nhà Trắng đã trả lời: "Là mẹ anh chọn đó" khiến phóng viên sửng sốt.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters.

Tờ Huffington Post cho biết ngày 17/10, phóng viên S.V. Dáte của báo liên hệ quan chức Nhà Trắng để biết ai là người chọn thủ đô Budapest của Hungary làm nơi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Trong câu hỏi của mình, ông Dáte đề cập rằng Budapest là địa điểm có một số yếu tố gây tranh cãi.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hồi đáp: “Mẹ anh chọn đấy”. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng nhắn: “Là mẹ anh chọn”.

Khi được phóng viên Huffington Post hỏi liệu bà có thấy câu trả lời của mình hài hước không, bà Leavitt đáp: “Tôi thấy buồn cười vì anh tự coi mình là nhà báo. Anh có thái độ cực đoan khiến những người trong giới truyền thông không coi trọng, họ chỉ không nói thẳng ra với anh thôi. Đừng nhắn cho tôi những câu hỏi giả tạo, cực đoan và vớ vẩn nữa”.

Khi sự việc được tờ Huffington Post đăng tải, tờ Independent đặt câu hỏi liệu cách hồi đáp như vậy có phù hợp không, Trợ lý Thư ký Báo chí Nhà Trắng Taylor Rogers trả lời: “Hoàn toàn phù hợp. Đội ngũ phụ trách báo chí tại Nhà Trắng tiếp nhận và xử lý hàng trăm yêu cầu thông tin mỗi ngày từ các nhà báo, chúng tôi không có thời gian cho những người chỉ muốn đặt câu hỏi theo hướng gây hấn”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20/10, bà Leavitt xác nhận về cách bà hồi đáp phóng viên Huffington Post. Bà cáo buộc ông Dáte có tư duy mang nặng tính đảng phái, có thái độ thiên lệch, làm mất đi uy tín nghề báo.

Bà Leavitt cho biết ông Dáte đã giữ thái độ thiên lệch về Tổng thống Trump suốt nhiều năm qua và không ngừng gửi cho bà những câu hỏi thể hiện sự thiếu thiện chí.

Trong bài báo của phóng viên S.V. Dáte đăng trên Huffington Post ngày 20/10, ông Dáte cho biết cách đáp trả báo chí gay gắt đang xuất hiện cả ở Lầu Năm Góc.

Người phát ngôn Bộ Chiến tranh Sean Parnell đã có cách trả lời tương tự khi phóng viên Huffington Post hỏi về chiếc cà vạt có màu giống quốc kỳ Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ông Hegseth sử dụng chiếc cà vạt này khi đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Phóng viên Huffington Post hỏi ông Parnell rằng liệu ông Hegseth có biết chiếc cà vạt của ông khiến truyền thông quốc tế quan tâm không, ông Parnell đáp: “Mẹ anh mua cho ông ấy đấy, đó là chiếc cà vạt yêu nước Mỹ, gã khờ ạ”.

Cách trả lời truyền thông gần đây cho thấy quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump đang có xu hướng đối thoại trực diện gay gắt, thậm chí dùng giọng điệu công khai châm biếm khi cần đáp trả truyền thông.

Trước đó, ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Budapest, Hungary, để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine.