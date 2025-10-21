Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump tuyên bố được mời thăm Trung Quốc

  • Thứ ba, 21/10/2025 07:15 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 20/10 tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có kế hoạch thăm Trung Quốc ngay đầu năm tới.

Ông Trump tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia đã cho biết, ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới.

“Tôi đã được mời đến Trung Quốc và tôi sẽ đến thăm vào khoảng đầu năm sau, chúng tôi đã sắp xếp xong, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc” – ông Trump nói.

Lần gần nhất ông Trump thăm Bắc Kinh là vào tháng 11/2017, trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Ông Trump cũng tỏ ra lạc quan với chuyến công du tới Hàn Quốc vào cuối tháng này để dự Hội nghị cấp cao APEC. Tại Seoul, ông Trump cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa đe doạ áp thuế quan 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ đầu tháng 11. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Albanese, ông Trump cho biết mức thuế quan cao hơn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11, nếu Washington và Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc đã rất "tôn trọng" và đang trả cho Mỹ "một khoản tiền thuế khổng lồ".

Thuế quan Mỹ áp với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện ở mức 30%. Ông Trump cho biết Mỹ cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với "bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng" bắt đầu từ tháng tới.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ sau MexicoCanada. Mỹ nhập khẩu 438,9 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc và Trung Quốc mua 143,5 tỷ USD hàng hóa từ Hoa Kỳ vào năm 2024.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Quang Trung/VOV

