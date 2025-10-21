TT Trump nắn gân đại sứ Australia: 'Tôi không ưa ông'

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, một tình huống khó xử đã xảy ra.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại Nhà Trắng ngày 20/10. Ảnh: Bloomberg.

Năm 2021, chính trị gia người Australia Kevin Rudd từng có những bình luận gay gắt về ông Donald Trump, ông Rudd gọi ông Trump là "gã ngốc trong ao làng". Hiện giờ, ông Kevin Rudd là Đại sứ Australia tại Mỹ.

Theo Guardian, trong cuộc gặp vừa diễn ra tại Nhà Trắng ngày 20/10, một tình huống khó xử bất ngờ xảy ra. Một phóng viên hỏi Tổng thống Trump nghĩ gì về những bình luận chỉ trích trước đây của đại sứ Rudd.

Ông Trump hỏi lại: “Có vị đại sứ nào từng nói gì à? Tôi chẳng biết gì về ông ấy. Nếu ông ấy nói xấu tôi, có lẽ ông ấy nên xin lỗi”.

Sau đó, Tổng thống Trump quay sang Thủ tướng Albanese hỏi "nửa đùa, nửa thật": “Ông ấy vẫn đang làm việc cho ông à?”. Thủ tướng Albanese chỉ tay về phía Đại sứ Rudd: “Ông ấy đang ngồi ngay đây".

Cả khán phòng quay lại nhìn ông Rudd. Tổng thống Trump liền hỏi thẳng đại sứ Rudd: “Ông từng nói xấu tôi à?”.

“Trước khi tôi đảm nhận chức vụ này, thưa ngài Tổng thống…”, ông Rudd đáp. Ông Trump liền cắt ngang: "Tôi cũng không ưa gì ông, và có lẽ chẳng bao giờ ưa cả”.

Cách nói giả vờ giận dỗi của ông Trump ngay lập tức xóa tan bầu không khí căng thẳng, cả khán phòng bật cười nhẹ nhõm.

Theo Guardian, không rõ ông Trump thực sự đã quên chuyện cũ, hay cố tình tỏ ra quên, nhưng ông đã khéo léo biến một tình huống căng thẳng trở thành một chi tiết ngoại giao thú vị.

Đại sứ Australia tại Mỹ, ông Kevin Rudd. Ảnh: Kevin Rudd.

Khi ông Rudd được bổ nhiệm làm Đại sứ Australia tại Mỹ hồi cuối năm 2024, truyền thông Australia từng đề cập lại một số cuộc phỏng vấn ông từng thực hiện hồi năm 2021. Khi đó, ông Rudd từng có những bình luận chỉ trích gay gắt ông Trump, thậm chí cho rằng ông Trump “không phải người có tư duy lãnh đạo”.

Sau này, ông Rudd đã xóa đi những đăng tải chỉ trích ông Trump trên mạng xã hội. Khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới, ông Rudd đã có bài đăng chúc mừng. Một cố vấn của ông Trump không quên chuyện cũ, đã dẫn lại đăng tải của ông Rudd, đăng kèm hình ảnh chiếc đồng hồ cát với hàm ý: “Hãy đợi đấy”.

Giới phân tích tại Australia từng lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ giận đại sứ Rudd, điều này có thể khiến quan hệ hai nước gặp một số trở ngại. Dù vậy, sau một năm lo lắng, phía Australia giờ đã có thể "thở phào".

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Australia đạt được những kết quả tốt đẹp. Đáng chú ý, hai bên ký thỏa thuận về khoáng sản hiếm trị giá hàng tỷ USD.

Cũng theo Guardian, sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Albanese kết thúc suôn sẻ, đại sứ Rudd đã tiến lại nói lời xin lỗi riêng với Tổng thống Trump. Ông Trump đáp: “Mọi chuyện đã được tha thứ cả rồi”.

Thực tế, ông Trump không dễ quên những người từng công kích mình, nhưng cũng có khi ông bỏ qua chuyện cũ. Chẳng hạn với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trước đây, hai bên từng không có mối quan hệ tốt đẹp, ông Trump từng gọi ông Marco là “gã khó ưa”, nhưng hiện tại, ông Rubio đã trở thành quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump.