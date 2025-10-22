Ông Trump không hài lòng vì chỉ là 'Tổng thống Mỹ giỏi thứ ba'

Trong một sự kiện vừa được tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý không hài lòng khi được nhận xét là “vị Tổng thống giỏi thứ ba” trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai thể hiện mong muốn trở thành vị Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất. Ảnh: Reuters.

Theo Fox News, trong buổi ăn trưa với các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 21/10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện rõ mong muốn được công nhận là vị Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trump thể hiện sự hài hước, dí dỏm trong cách phát ngôn: “Có người nhận xét rằng tôi là Tổng thống giỏi thứ ba trong lịch sử nước Mỹ. Người khác liền hỏi hai người xếp trên tôi là ai. Câu trả lời là hai ngài Tổng thống George Washington và Abraham Lincoln.

Tôi cực kỳ tức giận với câu trả lời này. Sẽ rất khó để vượt qua hai vị Tổng thống như Washington và Lincoln, nhưng chúng ta nhất định sẽ cố gắng, phải không?”.

Cũng trong ngày 21/10, ông Trump nhận giải Kiến trúc sư Hòa bình do Quỹ Richard Nixon trao. Giải thưởng này bắt đầu được trao từ năm 1995, nhằm vinh danh những cá nhân theo đuổi mục tiêu suốt đời của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon trong việc xây dựng một thế giới hòa bình.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng chưa có vị Tổng thống Mỹ nào từng “chấm dứt 8 cuộc chiến tranh” giống như ông đã làm được.

“Chúng tôi đã kết thúc 8 cuộc chiến và đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột thứ 9, tin hay không tùy các bạn”, ông Trump nói và hàm ý đề cập tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trước đó cho biết ông sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cùng đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình vào năm sau.

Tuyên bố này được ông Johnson đưa ra ngay sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, dù vẫn có những lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận.

“Chưa ai từng xứng đáng với giải Nobel Hòa bình hơn ông Trump, đó là sự thật khách quan”, ông Johnson khẳng định trong tuần trước.