Ba Lan dọa bắt Tổng thống Putin nếu chuyên cơ bay qua không phận

Ba Lan cảnh báo Tổng thống Nga Putin không di chuyển qua không phận nước này để tới Hungary dự hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố có thể buộc phải thực thi lệnh bắt giữ quốc tế.

Theo Reuters, Ba Lan ngày 21/10 cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không di chuyển qua không phận nước này để tới Hungary tham dự hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố có thể buộc phải thực thi lệnh bắt giữ quốc tế nếu ông chủ Điện Kremlin thực hiện hành động như vậy.

Tuần trước, ông Trump cho biết dự định gặp người đồng cấp Putin tại thủ đô Budapest của Hungary trong khuôn khổ nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin năm 2023 với cáo buộc phạm phải tội ác chiến tranh do trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em từ Ukraine. Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và bác bỏ cáo buộc này.

Trả lời phỏng vấn đài Rodzina, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nhấn mạnh: “Tôi không thể đảm bảo rằng tòa án độc lập của Ba Lan sẽ không yêu cầu Chính phủ buộc chiếc máy bay đó hạ cánh để bàn giao nghi phạm cho tòa án tại La Haye."

Theo quy định, các quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ bắt giữ ông Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Ông Sikorski nói thêm: “Tôi cho rằng phía Nga nhận thức rõ điều này. Do đó, nếu hội nghị được tổ chức với sự tham gia của nạn nhân bị xâm lược, có lẽ máy bay sẽ chọn lộ trình khác."

Hungary, nơi Thủ tướng Viktor Orban duy trì quan hệ thân thiện với Moskva, cam kết sẽ bảo đảm ông Putin có thể nhập cảnh và rời khỏi nước này sau hội nghị.

Tuy nhiên, để tránh bay qua Ukraine, phái đoàn Nga sẽ phải đi qua không phận ít nhất một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tất cả các nước EU đều là thành viên ICC, dù Hungary đang trong quá trình rút khỏi tòa án này.

Về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm mà cả hai bên đều đánh giá là "tích cực và hiệu quả."

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết vừa kết thúc cuộc điện đàm với ông Putin và đây là một cuộc điện đàm "rất hiệu quả."

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng sẽ có "tiến triển lớn" qua động thái này, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí có cuộc gặp tại thủ đô Budapest của Hungaria để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Ông Trump viết trên Truth Social: “Tổng thống Putin và tôi sẽ gặp nhau tại địa điểm đã được thống nhất - Budapest, Hungary" để xem liệu có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hay không.

Trong khi đó, gần đây nhất, CNN cho biết kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bị đình trệ sau khi cuộc họp chuẩn bị giữa các cố vấn đối ngoại cấp cao của hai bên trong tuần này đã bị hoãn lại.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết lý do hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chưa được làm rõ.

Một nguồn tin cho rằng hai bên có khác biệt về kỳ vọng đối với việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết ông Rubio dự kiến gặp ông Lavrov vào ngày 23/10.

CNN cho hay ông Rubio và ông Lavrov có thể sẽ điện đàm lại trong tuần này, sau cuộc gọi ngày 20/10 mà Moskva mô tả là “mang tính xây dựng."

Tuy nhiên, ông Rubio được cho là khó có khả năng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.