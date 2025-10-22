Hoãn hội nghị Trump - Putin tại Budapest

Nhà Trắng tuyên bố chưa có kế hoạch tổ chức thượng đỉnh “trong tương lai gần” khi nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ - Nga chưa thể diễn ra. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng cho biết hiện “chưa có kế hoạch” để ông Trump gặp người đồng cấp Nga “trong tương lai gần”, sau khi một loạt nỗ lực ngoại giao cuối tuần qua không mang lại bước tiến đáng kể nào trong việc chấm dứt cuộc chiến.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 20/10 giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông Lavrov khẳng định lập trường của Moscow “không thay đổi” so với những gì đã thống nhất tại hội nghị Alaska trước đó.

“Chúng tôi xin xác nhận chính thức: Lập trường của Nga vẫn giữ nguyên như các thỏa thuận đạt được tại hội nghị Alaska”, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết đã thông báo điều này với ông Rubio từ hôm trước.

Theo ông Lavrov, Moscow từ lâu vẫn kiên trì lập luận rằng cần giải quyết “những nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột Ukraine, trong đó có việc Kyiv theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO - điều mà Nga coi là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia.

“Chúng tôi vẫn hoàn toàn nhất quán với lập trường đó, và tôi đã tái khẳng định trong cuộc trao đổi với ông Marco Rubio ngày hôm qua”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Nga đồng thời đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Putin di chuyển tới Budapest, trong bối cảnh Ba Lan tuyên bố sẽ thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu chiếc chuyên cơ của nhà lãnh đạo Nga bay qua không phận nước này.

Về phía Mỹ, phát biểu với báo giới tối cùng ngày, ông Trump nói rằng ông “không muốn một cuộc gặp vô ích” với ông Putin, theo Guardian.

“Tôi không muốn phí thời gian. Tôi sẽ xem tình hình thế nào rồi quyết định”, ông Trump cho biết.

Việc tạm dừng kế hoạch thượng đỉnh Budapest đánh dấu kết thúc một vòng ngoại giao ngắn bắt đầu từ cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 16/10.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước, ông Donald Trump tuyên bố hai bên đã đạt được “tiến triển đáng kể” và dự định sẽ gặp lại nhau tại Budapest.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, trong cuộc tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ông Trump đã khước từ đề nghị cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk của Kyiv, khiến triển vọng đàm phán hòa bình càng thêm mơ hồ.