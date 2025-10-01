TT Trump: Mỹ bị xúc phạm nếu tôi không nhận giải Nobel

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu ông không được trao giải Nobel Hòa bình sau hàng loạt nỗ lực chấm dứt xung đột toàn cầu, đó sẽ là “sự xúc phạm” đối với nước Mỹ.

Ông Trump phát biểu tại căn cứ quân sự Quantico, bang Virginia (Mỹ) ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã xử lý được 8 cuộc xung đột chỉ trong 8 tháng - một thành tích vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng liệu tôi có được trao Nobel hay không? Chắc chắn là không. Giải thưởng sẽ lại rơi vào tay một người chẳng làm được gì cả”, ông Trump phát biểu ngày 30/9 trước hàng trăm tướng lĩnh trong cuộc họp tại Quantico, bang Virginia (Mỹ), theo AFP.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục xây dựng hình ảnh “Tổng thống hòa bình”, khẳng định đã ngăn chặn nhiều cuộc chiến và coi bản thân hoàn toàn xứng đáng với Nobel Hòa bình. Giải thưởng năm nay sẽ được công bố ngày 10/10 tới.

Theo ông Trump, giải Nobel nhiều khả năng sẽ được trao cho “một nhà văn chuyên viết về tư duy của Donald Trump và cách chấm dứt chiến tranh”.

“Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là sự xúc phạm nghiêm trọng với nước Mỹ. Tôi không cần giải thưởng cho riêng mình, nhưng nước Mỹ xứng đáng được vinh danh, vì chưa từng có điều gì tương tự”, ông nhấn mạnh.

Chính quyền Trump gần đây công bố danh sách 7 cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã góp phần chấm dứt, gồm: Campuchia - Thái Lan, Kosovo - Serbia, Congo - Rwanda, Pakistan - Ấn Độ, Israel - Iran, Ai Cập - Ethiopia, và Armenia - Azerbaijan.

Tuy nhiên, tại Oslo (Na Uy), nơi diễn ra lễ trao giải, nhiều chuyên gia cho rằng cơ hội ông Trump nhận Nobel gần như bằng không.

“Hoàn toàn không thể tưởng tượng được chuyện đó”, nhà sử học Oeivind Stenersen, đồng tác giả một cuốn sách nghiên cứu về giải Nobel Hòa bình, khẳng định.

Ủy ban Nobel Na Uy cũng nhấn mạnh họ không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. “Truyền thông thường rất chú ý đến các ứng viên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quá trình thảo luận trong ủy ban”, thư ký Kristian Berg Harpviken cho biết.

Theo giới phân tích, tham vọng Nobel của ông Trump đang vướng hai thách thức lớn: xung đột ở Ukraine và chiến sự tại Gaza.

Paul Stares, chuyên gia về ngăn ngừa xung đột thuộc Hội đồng Đối ngoại Mỹ, nhận định: “Nỗ lực của ông Trump là đáng ghi nhận, nhưng hòa bình lâu dài không thể đạt được chỉ bằng vài thỏa thuận ngừng bắn. Xây dựng hòa bình đòi hỏi ngoại giao kiên nhẫn và bền bỉ hơn nhiều”.