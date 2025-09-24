Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:08 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Dương Quốc Giang, bị tố tổ chức hụi online trên Zalo, rồi ôm khoảng 4 tỷ đồng của các hụi viên bỏ trốn.

Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy tìm Dương Quốc Giang (SN 1996, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) để phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chu hui 4 ty tron anh 1

Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối tượng Dương Quốc Giang.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023, Giang tổ chức mở hụi online trên Zalo, thời gian đầu giao tiền đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi kêu gọi người tham gia. Lợi dụng việc này, Giang mạo danh hụi viên và người bán hụi để hốt, bán phần hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Đến 2/1/2024, Giang tuyên bố “bể hụi”, giải tán toàn bộ nhóm Zalo, bỏ trốn với số tiền khoảng 4 tỷ đồng từ 25 dây hụi. Các hụi viên không liên lạc được nên đã gửi đơn tố giác.

Cơ quan CSĐT đề nghị cá nhân, tổ chức biết thông tin về đối tượng Giang liên hệ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang hoặc báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

20:12 2/9/2025

Sóng lớn cuốn 5 du khách ở Phú Quốc, 1 người nguy kịch

Chiều 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 - Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) đã xảy ra vụ 5 du khách bị đuối nước khi tắm biển. Đến tối cùng ngày, 4 người đã hồi phục, còn 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

06:55 1/9/2025

2 du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

2 du khách đi tham quan, chèo sup tại bãi tắm thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

18:06 17/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/truy-tim-chu-hui-online-om-4-ty-dong-roi-bo-tron-post1780875.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Chủ hụi 4 tỷ trốn An Giang Zalo Dương Quốc Giang Chủ hụi online Công an An Giang Chủ hụi An Giang Chủ hụi 4 tỷ Chủ hụi bỏ trốn

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý