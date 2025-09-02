Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

  • Thứ ba, 2/9/2025 20:12 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

Ngày 2/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) xác nhận nam du khách người Trung Quốc, một trong 5 nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển, đã tử vong. "Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng du khách đã không qua khỏi sau gần hai ngày hôn mê sâu và phải thở máy”, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thông tin.

Du khách người Trung Quốc được lực lượng cứu hộ sơ cứu sau khi được đưa lên bờ.

Trước đó, chiều 31/8, tại bãi biển khu phố 7 (Dương Đông), sóng lớn bất ngờ cuốn nhóm 5 du khách ra xa. Người dân và nhân viên khách sạn đã kịp thời ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Trong số này, hai nạn nhân chỉ bị nhẹ đã xin về; một cháu bé 12 tuổi cùng người đàn ông lao ra cứu em hiện điều trị tại khoa hồi sức, sức khỏe ổn định

Riêng nạn nhân L.R. (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) không qua khỏi sau nỗ lực cứu chữa.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8-2/9), du lịch An Giang ước đón hơn 385.000 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 18.090 lượt khách quốc tế, tăng 14,6%. Doanh thu từ du lịch đạt 511 tỷ đồng, tăng 44%. Riêng đặc khu Phú Quốc đón hơn 81.000 lượt khách, trong đó có gần 18.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú đạt hơn 23.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Huy/Tiền Phong

