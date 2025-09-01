Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sóng lớn cuốn 5 du khách ở Phú Quốc, 1 người nguy kịch

Chiều 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 - Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) đã xảy ra vụ 5 du khách bị đuối nước khi tắm biển. Đến tối cùng ngày, 4 người đã hồi phục, còn 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc, sự việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 31/8, khi một nhóm du khách tắm biển ở khu phố 7, thì bất ngờ gặp sóng lớn, 5 người bị đuối nước.

Lực lượng cứu hộ cùng một số du khách khác đã nhanh chóng lao xuống biển ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ và nhanh chóng sơ cứu.

dac khu Phu Quoc, Chieu 31/8, Duong Dong, Tam bien, Dac khu anh 1

Một nạn nhân bị đuối nước được sơ cứu.

Đến 19h30, 4 trường hợp đã hồi phục sức khỏe, một người vẫn đang được hồi sức tích cực tại cơ sở y tế. UBND đặc khu đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên các du khách gặp nạn.

Theo lãnh đạo địa phương, những ngày thời tiết xấu, chính quyền đều có văn bản nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo an toàn cho khách khi đi tham quan biển, đảo. Đồng thời khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tắm biển khi có mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.

Nhật Huy/Tiền Phong

