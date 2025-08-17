2 du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

2 du khách đi tham quan, chèo sup tại bãi tắm thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

Ngày 17/8, UBND xã Tiên Hải, tỉnh An Giang thông tin vụ 2 du khách tử vong khi tắm biển trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 16/8, L.T.T.V. (19 tuổi), P.T.T.V. (14 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) cùng người thân đi tham quan, tắm biển tại ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải. Khi đi, nhóm người mang theo một chiếc sup đã bơm đầy hơi.

Sau khoảng 30 phút tắm biển, phần lớn nhóm này lên bờ. Dưới biển chỉ còn 4 người. Lúc này, 2 chị em V. ngồi lên sup, được thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau. Nam thanh niên còn lại ở phía bờ quan sát.

Được một lúc, người đẩy hụt tay khiến sup trôi ra xa. Hai chị em bơi vào bờ thì bất ngờ gặp cơn sóng lớn khiến phương tiện bị lật, cả 2 rơi xuống biển.

Thiếu niên đi cùng chạy vào bờ nhờ người hỗ trợ, sau đó tìm thấy L.T.T.V. trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Còn P.T.T.V. được lực lượng cứu hộ tìm thấy khoảng 1 giờ sau. Dù được đưa tới trạm y tế, cả 2 nạn nhân đều tử vong.