Truy cản Luis Diaz, Khusanov húc ngã quay phim

Pha truy cản của Abdukodir Khusanov không chỉ khiến Luis Diaz ngã xuống sân mà còn vô tình "hạ gục" một quay phim đang tác nghiệp bên đường biên.

Khusanov phạm lỗi với Diaz và vô tình khiến người quay phim chấn thương và rời sân bằng xe cấp cứu.

Một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất từ đầu World Cup 2026 xuất hiện ở trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan trên sân Azteca sáng 18/6.

Tình huống diễn ra ở phút 32 hiệp một trận ra quân của hai đội ở bảng K. Luis Diaz nhận bóng bên cánh trái, khống chế bằng ngực rồi thực hiện động tác tâng bóng qua đầu hậu vệ Bekhruz Karimov trước khi tăng tốc.

Thấy đồng đội bị vượt qua, Khusanov lập tức lao sang hỗ trợ với ý định ngăn chặn ngôi sao của Colombia. Tuy nhiên, pha truy cản của trung vệ Uzbekistan lại vượt ngoài dự tính.

Sau khi phạm lỗi với Diaz, Khusanov không thể dừng đà và lao thẳng vào một quay phim đang đứng sát đường biên. Cú va chạm mạnh khiến nhân viên truyền thông ngã xuống sân ngay khi máy quay của anh vẫn đang phát hình trực tiếp.

Khoảnh khắc hy hữu này lập tức được phát trên sóng truyền hình. Đạo diễn trận đấu phải chuyển sang góc máy khác, trong khi các đoạn quay chậm cho thấy mức độ va chạm khá mạnh giữa Khusanov và người quay phim.

Xung quanh hiện trường là máy quay, dây cáp cùng các thiết bị tác nghiệp văng khắp mặt cỏ. Đội ngũ y tế và bác sĩ chính thức của FIFA nhanh chóng có mặt để chăm sóc cho nạn nhân.

Trong khi đó, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng với Khusanov sau pha phạm lỗi với Luis Diaz. Trung vệ từng khoác áo Lens và hiện là trụ cột của Uzbekistan tiếp tục thi đấu sau sự cố.

Theo truyền thông Argentina, người quay phim bị đau ở chân và không thể tiếp tục công việc. Anh phải nhờ hai đồng nghiệp dìu rời sân trước khi được đưa lên xe cứu thương để tới cơ sở y tế kiểm tra.

Bên cạnh tình huống đáng nhớ này, Colombia vẫn hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 3-1 trong ngày ra quân. Còn với Khusanov, đây có lẽ là khoảnh khắc khó quên nhất sự nghiệp World Cup, nhưng theo một cách mà không ai mong muốn.

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