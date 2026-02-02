Trượt người xin lỗi trọng tài, VĐV Nhật Bản khiến cả khán đài bật cười

Yuji Nishida khiến khán giả bật cười khi biến lời xin lỗi thành "tác phẩm nghệ thuật" đậm chất Nhật Bản.

VĐV bóng chuyền biến lời xin lỗi 'kiểu Nhật Bản' lên tầm cao mới Chỉ trong vài giây ngẫu hứng, Yuji Nishida khiến cả khán đài bật cười và mạng xã hội dậy sóng khi biến một lời xin lỗi thành khoảnh khắc văn hóa đầy tinh tế của thể thao Nhật Bản.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản lao người trượt dài trên sân để xin lỗi một trọng tài biên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và lời bình luận thích thú. Nhiều người gọi đó là "tác phẩm nghệ thuật", số khác ví von pha "trườn người sám hối" ấy quá đáng yêu.

Sự việc xảy ra trong một thử thách giao bóng giữa giờ tại giải đấu All-Star bóng chuyền tổ chức ở Kobe, miền tây Nhật Bản. Tay đập 26 tuổi thực hiện cú giao tay trái quen thuộc, nhưng bóng đi chệch hướng và trúng lưng nữ trọng tài đứng sát đường biên. Ngay khi nhận ra sự cố, chủ công cao 1,86 m tỏ rõ vẻ hoảng hốt.

Khi nữ trọng tài xác nhận mình không bị thương và kịp trấn tĩnh, khán giả bật cười và vỗ tay khi Nishida trượt sấp mặt trên sàn, lao nhanh về phía cô, hai tay ép sát thân người, đầu cúi thấp. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục quỳ gối cúi rạp nhiều lần, thậm chí chắp tay xin lỗi đầy thành khẩn. Cử chỉ chân thành ấy khiến nữ trọng tài vừa mỉm cười vừa đáp lễ bằng một cái cúi đầu, trong tiếng reo hò của cả khán đài.

Trên sóng truyền hình, các bình luận viên hài hước tự hỏi liệu ma sát với mặt sân có khiến đội trưởng Osaka Bluteon bị rát trán hay không. Một người khác còn ví hình ảnh của Nishida giống như "con cá ngừ vừa được kéo lên bờ".

Ngoài khoảnh khắc gây sốt toàn cầu, Nishida vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Anh góp công lớn giúp đội nhà thắng 3-0 và được trao danh hiệu hay nhất trận đấu.

Trong văn hóa Nhật Bản, lời xin lỗi chân thành luôn mang giá trị đặc biệt. Hình thức trang trọng nhất là dogeza – quỳ rạp, cúi đầu chạm sàn để bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc. Dù hiếm khi xuất hiện nơi công cộng, những cử chỉ như của Nishida cho thấy với người Nhật, sự tôn trọng và thành ý đôi khi quan trọng hơn mọi lời nói.