Trương Tấn suýt chết vì lên cơn đau tim khi đi du lịch

Trương Tấn tiết lộ vừa lên cơn đau tim khi du lịch nước ngoài. Sự việc gây nhiều tranh luận vì anh đã nhanh chóng trở lại làm việc sau khi phẫu thuật.

Theo 163, trong một chương trình gần đây, diễn viên Trương Tấn - nổi tiếng qua các vai diễn trong Diệp Vấn 3 và Sát Phá Lang - đã tiết lộ vừa trải qua cơn đau tim nghiêm trọng khi đi du lịch nước ngoài cùng gia đình. Thậm chí, sự cố khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch và suýt tử vong.

"Vợ tôi đang xếp hàng lên thuyền, cách tôi khoảng 10 m. Đột nhiên, tôi cảm thấy tim mình thắt lại, khó thở, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, thậm chí không còn sức để kêu cứu", anh nhớ lại.

Anh nói cảm giác như rơi xuống vực thẳm, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: "Không thể chết ở nơi đất khách, nếu không vợ và ba con sẽ ra sao". Trương Tấn sau đó cố gượng để trở về Hong Kong và được bác sĩ chẩn đoán “có thể đột tử bất cứ lúc nào”. Anh sau đó phải phẫu thuật đặt stent mạch vành để khôi phục lưu thông máu.

Trương Tấn được khán giả biết đến qua các vai diễn trong Diệp Vấn 3 và Sát Phá Lang. Ảnh: 163.

Được biết, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực võ thuật, điện ảnh, Trương Tấn dính nhiều chấn thương nghiêm trọng, đây được xem là yếu tố tiềm ẩn dẫn đến bệnh tim. Trước khi phát bệnh, anh trải qua ba ngày leo núi liên tục, ăn uống nhiều dầu mỡ và uống đồ lạnh, làm tăng nguy cơ.

Sự việc đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên thể hiện tinh thần chuyên nghiệp khi chỉ sau bốn tháng phẫu thuật đã trở lại sân khấu, trong khi nhiều người lo ngại việc tái xuất sớm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Trương Tấn sinh năm 1974 tại Trung Quốc, là diễn viên hành động, cựu vận động viên wushu cấp tuyển quốc gia. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên đóng thế, từng làm việc trong ê-kíp của các tên tuổi lớn như Hồng Kim Bảo, Chân Tử Đan, trước khi bước lên màn ảnh với những vai diễn đòi hỏi kỹ thuật võ thuật cao.

Tên tuổi Trương Tấn gắn liền với loạt phim võ thuật ăn khách như Nhất đại tông sư (The Grandmaster), Sát Phá Lang 2, Diệp Vấn 3, Master Z: The Ip Man Legacy, Rise of the Legend, và cả các tác phẩm Hollywood như Pacific Rim: Uprising, Escape Plan 3. Năm 2014, anh đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 33 nhờ vai diễn trong Nhất đại tông sư.

Về đời tư, Trương Tấn kết hôn với nữ diễn viên - Á hậu Hong Kong Thái Thiếu Phân năm 2008, hiện có ba con.