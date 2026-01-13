Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trương Mỹ Nhân gây chú ý

  • Thứ ba, 13/1/2026 10:10 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngoại hình của Trương Mỹ Nhân nhận được sự chú ý, khiến dân mạng đồn đoán cô đang mang thai. Song, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã có khoảng thời gian 8 năm bên nhau, trước khi chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2023. Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc và hiện đã có hai con chung. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên chồng trên trang cá nhân. Trong clip, cả hai cùng nhau thực hiện một điệu nhảy trên nền nhạc đang thịnh hành.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ của cặp đôi, khán giả cũng tập trung sự chú ý vào ngoại hình của Trương Mỹ Nhân. Trong đoạn video, Trương Mỹ Nhân diện váy đen ôm sát, vòng hai trông có phần đầy đặn hơn bình thường. Nhiều bình luận nghi vấn cho rằng cô đang mang thai lần ba.

Trước loạt câu hỏi từ khán giả, Trương Mỹ Nhân đã trực tiếp phủ nhận dưới bài đăng.

Truong My Nhan anh 1

Trương Mỹ Nhân kết hôn với Phí Ngọc Hưng. Ảnh: @truongmynhan.

Trước đó, sau khi sinh bé thứ hai, Trương Mỹ Nhân nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô trở lại với phim ảnh và góp mặt trong nhiều dự án. Gia đình diễn viên còn tham gia một số show truyền hình thực tế.

Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Tuy nhiên, họ chưa tổ chức lễ cưới. Có thời điểm, cả hai vướng tin rạn nứt. Song sau đó, họ cùng đăng tải bộ ảnh gia đình ngầm phủ nhận thông tin kể trên.

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng là người mẫu, tham gia The Face Vietnam 2017 và giành giải á quân. Trương Mỹ Nhân cũng là Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi. Anh là diễn viên, người mẫu, từng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Sao 'Home Alone' bị bắt quả tang mua dâm

Daniel Stern bị cảnh sát bắt quả tang đang mua dâm tại một khách sạn ở California. Sự việc diễn ra trong chiến dịch truy quét mại dâm mùa Giáng sinh.

23 giờ trước

'Nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc' lên tiếng

Mạng xã hội xôn xao khi IU và Lee Jong Suk bị nghi diện đồ đôi. Trước đồn đoán, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

24 giờ trước

‘Em xinh’ 52Hz gây tranh luận

Tập 14 Running Man Vietnam gây tranh luận khi 52Hz đặt bảng tên phía trước ngực ở vòng xé bảng tên. Giữa ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ lên tiếng trên trang cá nhân.

26:1584 hôm qua

Minh An

Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng giải trí diễn viên

    Đọc tiếp

    'My nam tram ty' Ma Ran Do bi thay vai? hinh anh

    'Mỹ nam trăm tỷ' Ma Ran Đô bị thay vai?

    2 giờ trước 18:25 13/1/2026

    0

    Ma Ran Đô không xuất hiện trong poster phim chiếu Tết "Báu vật trời cho", dù trước đó có tham gia lễ khai máy. Diễn viên đã rút khỏi dự án vì lịch trình không phù hợp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý