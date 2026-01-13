Trương Mỹ Nhân gây chú ý

Ngoại hình của Trương Mỹ Nhân nhận được sự chú ý, khiến dân mạng đồn đoán cô đang mang thai. Song, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã có khoảng thời gian 8 năm bên nhau, trước khi chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2023. Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc và hiện đã có hai con chung. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên chồng trên trang cá nhân. Trong clip, cả hai cùng nhau thực hiện một điệu nhảy trên nền nhạc đang thịnh hành.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ của cặp đôi, khán giả cũng tập trung sự chú ý vào ngoại hình của Trương Mỹ Nhân. Trong đoạn video, Trương Mỹ Nhân diện váy đen ôm sát, vòng hai trông có phần đầy đặn hơn bình thường. Nhiều bình luận nghi vấn cho rằng cô đang mang thai lần ba.

Trước loạt câu hỏi từ khán giả, Trương Mỹ Nhân đã trực tiếp phủ nhận dưới bài đăng.

Trương Mỹ Nhân kết hôn với Phí Ngọc Hưng. Ảnh: @truongmynhan.

Trước đó, sau khi sinh bé thứ hai, Trương Mỹ Nhân nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô trở lại với phim ảnh và góp mặt trong nhiều dự án. Gia đình diễn viên còn tham gia một số show truyền hình thực tế.

Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Tuy nhiên, họ chưa tổ chức lễ cưới. Có thời điểm, cả hai vướng tin rạn nứt. Song sau đó, họ cùng đăng tải bộ ảnh gia đình ngầm phủ nhận thông tin kể trên.

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng là người mẫu, tham gia The Face Vietnam 2017 và giành giải á quân. Trương Mỹ Nhân cũng là Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi. Anh là diễn viên, người mẫu, từng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.