Sao 'Home Alone' bị bắt quả tang mua dâm

Daniel Stern bị cảnh sát bắt quả tang đang mua dâm tại một khách sạn ở California. Sự việc diễn ra trong chiến dịch truy quét mại dâm mùa Giáng sinh.

Theo New York Post, Daniel Stern, nam diễn viên nổi tiếng với vai Marv trong loạt phim Home Alone, mới đây đã bị cảnh sát phát hiện đang liên hệ mua dâm tại một khách sạn ở Camarillo, California (Mỹ). Vụ việc diễn ra trong chiến dịch truy quét mại dâm được triển khai vào mùa du lịch Giáng sinh.

Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật quận Ventura cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 10/12/2025. Nam diễn viên không bị bắt giam, song bị lập biên bản xử phạt. Theo luật California, hành vi mua dâm được xếp vào tội nhẹ; người vi phạm nếu bị kết án có thể đối mặt mức phạt tối đa 6 tháng tù hoặc phạt tiền lên tới 1.000 USD .

Tính đến thời điểm hiện tại, Daniel Stern và người đại diện chưa đưa ra bình luận về biên bản nói trên.

Daniel Stern được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Marv Murchins, một trong hai tên trộm trong Home Alone. Ông cũng tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong phần tiếp theo Home Alone 2: Lost in New York.

Daniel Stern trong Home Alone. Ảnh: Disney

Đáng chú ý, vụ việc bị cáo buộc mua dâm xảy ra chỉ ít ngày trước khi Daniel Stern tiết lộ một dự án nghệ thuật cá nhân gắn với Home Alone. Trong cuộc phỏng vấn với People đăng tải vào đêm Giáng sinh, nam diễn viên cho biết ông được chủ sở hữu ngôi nhà bối cảnh của bộ phim tại Winnetka mời thực hiện một tác phẩm điêu khắc trưng bày lâu dài.

Theo chia sẻ của Stern, bức tượng sẽ tái hiện cảnh rượt đuổi kinh điển trong phim, khi nhân vật Marv bị đặt một con nhện khổng lồ lên mặt, khiến ông hét lên đầy ám ảnh – một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của loạt phim. Tác phẩm được đúc bằng đồng và cũng là bức tượng tự họa đầu tiên trong sự nghiệp điêu khắc của ông.

Nhiều năm qua, Daniel Stern rời xa Hollywood, chuyển về sinh sống tại một trang trại ở Ventura, California, tập trung vào công việc điêu khắc và chăn nuôi gia súc. Ông đã kết hôn với vợ là Laure Mattos từ năm 1980 và có ba người con.