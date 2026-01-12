'Nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc' lên tiếng

Mạng xã hội xôn xao khi IU và Lee Jong Suk bị nghi diện đồ đôi. Trước đồn đoán, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Theo Chosun, gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho thấy IU và Lee Jong Suk xuất hiện với trang phục có thiết kế tương đồng, làm dấy lên nghi vấn cả hai diện đồ đôi.

Theo đó, IU xuất hiện trong một bức ảnh của một đồng nghiệp vào ngày 5/1, trong khi Lee Jong Suk xuất hiện trong video đăng ngày 8/1 trên một kênh YouTube. Cả hai được cho là cùng mặc áo hoodie khóa kéo của thương hiệu thời trang cao cấp Balenciaga, có giá khoảng 3 triệu won ( 2.360 USD ). Trước đó, IU và Lee Jong Suk bị lộ chuyện hẹn hò vào năm 2022, song gần đây cả hai từng vướng tin đồn rạn nứt.

Trước những đồn đoán, nữ nghệ sĩ đã sớm lên tiếng giải thích. Trên ứng dụng giao lưu với người hâm mộ, IU để lại bình luận ngắn gọn: “Đó là đồ khác mà?”, qua đó bác bỏ nghi vấn diện trang phục đôi với bạn trai.

IU và Lee Jong Suk là cặp đôi nổi tiếng của Hàn Quốc.

IU và diễn viên Lee Jong Suk công khai hẹn hò từ cuối năm 2022, sau nhiều năm quen biết trong giới giải trí Hàn Quốc. Kể từ đó đến nay, cặp đôi duy trì mối quan hệ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện chung tại các sự kiện hay chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Chính sự riêng tư này khiến tình trạng quan hệ của họ nhiều lần trở thành đề tài bàn tán

Các nguồn tin thân cận và truyền thông Hàn Quốc đều cho biết IU và Lee Jong Suk vẫn đang hẹn hò, đồng thời tiếp tục ủng hộ nhau một cách thầm lặng trong công việc. Nguồn tin thân cận chia sẻ với Dispatch, IU và Lee Jong Suk được gia đình hai bên ủng hộ. Nữ ca sĩ Good Day cũng hát chúc mừng trong lễ cưới của anh trai Lee Jong Suk vào đầu năm 2023. Một người quen của IU chia sẻ: "Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành tình nhân".

Gần đây, IU gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Theo thống kê của DailyView, IU đứng đầu danh sách Top 10 diễn viên truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất năm 2025, tính từ ngày 1/1 đến 27/11. Trong năm qua, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.