Trương Lăng Hách bị chế giễu khắp mạng xã hội

  • Thứ ba, 24/3/2026 18:50 (GMT+7)
Ngôi sao "Trục Ngọc" bị dân mạng mỉa mai, chế giễu với hình ảnh tướng quân ra trận nhưng trang điểm quá đậm.

Theo tờ Sina, Trương Lăng Hách đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì tạo hình của anh trong bộ phim Trục Ngọc. Cụ thể, nam diễn viên hóa thân tướng quân Tạ Chinh, có cảnh thắng trận trở về thành.

Những hình ảnh nhân vật của Trương Lăng Hách đang vấp tranh cãi vì được cho là không thể hiện đúng phong thái của một vị tướng. Diễn viên xuất hiện với lớp trang điểm quá đậm, son môi đỏ, kẻ mắt, đánh kem nền dày kèm hiệu ứng filter mịn da. Chưa kể, việc trang phục, tóc tai chải chuốt hay cắm lông chim trĩ trên đầu tướng quân ra trận cũng được cho là không phù hợp.

Tạo hình tướng quân bị chê bai của Trương Lăng Hách. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem mỉa mai Trương Lăng Hách là "tướng quân kem nền". Khán giả so sánh hình tượng tướng quân do Trương Lăng Hách thủ vai với các diễn viên thế hệ trước để chỉ ra sự khác biệt, cho rằng nam diễn viên quá tập trung vào việc làm đẹp đến mức phá hỏng hình tượng nhân vật.

"Phim bây giờ chẳng có chút chân thật nào. Filter với makeup cà nhẵn bóng, đánh nhau cả buổi mà không đổ mồ hôi, mặt không bẩn, tóc cũng không rối", "Đánh nền trước, đánh giặc sau", "Đóng vai tướng quân ra trận mà bóng bẩy quá mức, diễn xuất thì vô hồn", "Tướng xưa sợ vỡ trận, tướng nay sợ vỡ lớp kem nền"... khán giả để lại bình luận.

Bên cạnh đó, vẫn có một số luồng ý kiến bênh vực, cho rằng thiết lập nhân vật Tạ Chinh từ trong truyện gốc là một "tướng quân thư sinh" nên tạo hình của Trương Lăng Hách như vậy vẫn có thể chấp nhận được.

Trước đó, Trương Lăng Hách gây phẫn nộ khi có phát ngôn được cho là miệt thị ngoại hình người Đông Nam Á. Cụ thể, khi xuất hiện tại một chương trình để quảng bá phim, anh được đồng nghiệp vẽ tranh chân dung. Khi thấy bức tranh vẽ mình xấu, Trương Lăng Hách buông lời đùa giỡn: "Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Phát ngôn của ngôi sao Trục Ngọc nhận về bão chỉ trích. Dù đã lên tiếng xin lỗi, nhiều khán giả vẫn tuyên bố tẩy chay nam diễn viên và cả bộ phim.

