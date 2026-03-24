Charlie Puth có con đầu lòng

Giọng ca "See you again" vừa chào đón con đầu lòng với bà xã Brooke Sansone Puth. Nhóc tì được tiết lộ có tên là Jude.

Theo People, Brooke Sansone Puth đã lâm bồn vào hôm 13/3. Nhưng sau 10 ngày, Charlie Puth mới thông báo tin vui trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được đăng tải, nam ca sĩ công bố nhóc tì là một bé trai, được đặt tên là Jude.

Trong một bức ảnh chụp cận, em bé sơ sinh được quấn trong chăn trắng, mặc bộ đồ liền thân sọc xanh trắng. Ở bức ảnh khác, Charlie Puth âu yếm bế con trai đầu lòng. Bên cạnh đó là một số ảnh Polaroid ghi lại khoảnh khắc hai vợ chồng cùng con trong bệnh viện.

"Bé đã uống hơn 30ml sữa công thức! Kỷ lục mới", chủ nhân hit See you again chú thích cho bức ảnh. Bài đăng của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng gửi lời chúc mừng gia đình Charlie Puth.

Vợ chồng Charlie Puth chào đón con đầu lòng.

Puth và Brooke kết hôn vào năm 2024. Hai người tổ chức hôn lễ tại nhà gia đình của nam ca sĩ ở Montecito, California. Tháng 10 năm ngoái, Puth từng tiết lộ việc hai người sắp đón con đầu lòng trong MV Changes. Trong video, bà xã Puth mặc áo len đỏ và đặt tay lên bụng. Nam ca sĩ sau đó nắm tay vợ, mỉm cười nhìn cô trước khi cả hai cùng bước đi.

Ngay sau khi công bố tin vui, nam ca sĩ đã trò chuyện với Jimmy Fallon trong tập phát sóng ngày 21/10 của The Tonight Show Starring Jimmy Fallon về em bé sắp chào đời.

“Tôi sắp làm bố. Tôi được dặn là không tiết lộ giới tính em bé lúc này. Tôi mong em bé sẽ thích âm nhạc, vì đó là điều duy nhất tôi giỏi", Charlie Puth hóm hỉnh chia sẻ.