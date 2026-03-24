Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nam diễn viên lộ clip đấm hàng xóm túi bụi

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:11 (GMT+7)
Alan Ritchson đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi dân mạng lan truyền clip ghi lại cảnh anh hành hung một người hàng xóm ngay trên đường phố.

Theo Page Six, đoạn clip ẩu đả trên đang gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi. Trong clip, ngôi sao Reacher liên tục đấm vào mặt và đầu người hàng xóm (tên Ronnie Taylor). Trước những tấn công dữ dội từ phía nam diễn viên, nạn nhân không thể phản kháng và ngã quỵ xuống đất.

Đáng chú ý, việc Alan Ritchson hành hung hàng xóm diễn ra ngay trước mắt hai người con trai của anh. Sau vụ ẩu đả, hai bên tiếp tục cãi vã trước khi Ritchson leo lên chiếc môtô của mình và rời đi.

Alan Ritchson bị ghi lại cảnh hành hung người hàng xóm. Ảnh: IGNV.

Ronnie Taylor sau đó đã trình báo vụ việc và chia sẻ với truyền thông hình ảnh gương mặt bị chấn thương, có nhiều vết xước, bầm tím. Hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào sau khi Taylor trình báo. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Các nguồn tin thân cận với Alan Ritchson khẳng định với truyền thông rằng nam diễn viên "không phải là người khơi mào".

Theo nguồn tin, người hàng xóm đã nhiều lần đẩy Ritchson khỏi xe môtô trước khi xảy ra ẩu đả. Họ mô tả hành động của Taylor là rất hung hăng. Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là xuất phát từ hôm hôm 22/3, khi ngôi sao hành động nẹt pô khi chạy qua khu dân cư yên tĩnh ở Tennessee, khiến người hàng xóm khó chịu.

Đoạn video diễn viên Reacher hành hung hàng xóm hiện gây tranh luận trái chiều. Song phía nam diễn viên vẫn chưa có động thái lên tiếng.

Alan Ritchson sinh năm 1984, quen mặt khán giả qua loạt phim như Smallville, Black Miror Nosedive và series siêu anh hùng Titans. Anh gây chú ý khi sở hữu gương mặt điển trai, nam tính cùng thân hình cơ bắp lực lưỡng nên thường được chọn vào các dự án phim hành động, siêu anh hùng. Mới nhất, Ritchson góp mặt trong phim Cỗ máy chiến tranh. Anh kết hôn với Catherine Ritchson vào tháng 5/2006. Cặp đôi có với nhau 3 người con chung.

Hoàng Nhi

Alan Ritchson ẩu đả hành hung

Đọc tiếp

09:40 24/3/2026

09:00 24/3/2026

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý