Ngôi sao của "The Bachelorette" bị bắt giữ vào hôm 20/3 vì cáo buộc hành hung. Anh được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Theo hồ sơ mà TMZ thu thập được, James McCoy Taylor bị bắt theo lệnh truy nã từ bang Texas. Ngôi sao truyền hình thực tế 39 tuổi đã được tại ngoại ngay trong ngày sau khi nộp số tiền bảo lãnh 10.000 USD .

Taylor bị bắt liên quan đến một vụ việc xảy ra vào tháng 4/2024, trong đó anh bị cáo buộc hành hung gây thương tích và giam giữ người trái phép. Trước đó, nam ca sĩ nhạc đồng quê này đã bị bắt vào tháng 8/2024 tại College Station, Texas, cũng với hai cáo buộc tương tự.

Taylor tiếp tục bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung. Ảnh: Nhà tù quận Brazos/TMZ.

Theo lệnh bắt giữ do Sở Cảnh sát Bryan ban hành, Taylor đã "cố ý hoặc có nhận thức sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc lừa dối để khống chế một phụ nữ mà không có sự đồng thuận của cô, bằng cách hạn chế sự di chuyển của nạn nhân, đẩy cô xuống đất, đè lên người và dùng trọng lượng cơ thể để ngăn cô đứng dậy".

Tài liệu điều tra cho biết Taylor và người phụ nữ gặp nhau tại một quán bar ở College Station, sau đó được cho là cùng về căn hộ của Taylor, nơi họ hôn nhau trước khi người phụ nữ đổi ý và muốn rời đi.

Cô gái khai với điều tra viên rằng Taylor đã vật ngã và đè lên người mình khi cô cố rời đi. Nạn nhân cũng cáo buộc ngôi sao The Bachelorette chạm vào vùng kín, cưỡng hôn.

Theo hồ sơ tòa án, Taylor đã nhận tội vào năm 2025 và bị yêu cầu thực hiện 80 giờ lao động công ích, nộp phạt 750 USD cùng 350 USD án phí, tham gia lớp kiểm soát cơn giận và không được liên lạc với nạn nhân. Anh cũng bị cấm đến khu giải trí Northgate.

James McCoy Taylor sinh năm 1986 tại Mỹ, là ca-nhạc sĩ có tiếng. Anh thu hút đông đảo sự chú ý khi tham gia mùa 12 The Bachelorette. Song đời tư của ngôi sao 39 tuổi liên tục vướng ồn ào. Hồi năm 2022, Taylor cũng từng bị tạm giữ tại College Station, Texas với cáo buộc lái xe khi say rượu và mang vũ khí trái phép. Anh bị kết tội vào năm 2023 và phải ngồi tù 5 ngày tại trại giam quận Brazos, đồng thời bị phạt tiền và tạm thời bị tước bằng lái xe, theo KBTX.