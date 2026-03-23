Phim 16+ của Luk Vân - kịch bản ngập sạn, diễn xuất gây thất vọng

“Bus: Chuyến xe một chiều” khó được khán giả đón nhận vì câu chuyện lỏng lẻo, ngập sạn và màn thể hiện đáng quên của dàn cast.

Sau thất bại phòng vé Khi ta hai lăm, Luk Vân mất 3 năm để tái xuất với một dự án điện ảnh mới. Lần này, nữ đạo diễn thử sức với dòng phim kinh dị, khi kể một câu chuyện ma bối cảnh học đường trong Bus: Chuyến xe một chiều.

Tác phẩm gắn nhãn 16+, một bất lợi khi vô tình giới hạn tệp khán giả mà phim nhắm tới: những cô cậu thiếu niên đang độ tuổi cắp sách đến trường bắt đầu biết yêu, biết nhớ.

Luk Vân bỏ lỡ cơ hội

Thời lượng 111 phút, tác phẩm đưa khán giả lên chuyến xe khám phá những câu chuyện ma truyền miệng ở trường học. Câu chuyện mở ra khi nam sinh mới chuyển trường Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) vô tình làm quen với cô bạn dễ thương Mây (Minh Kiên). Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai nảy sinh hảo cảm và không lâu sau đã kết bạn, làm thân.

Nhưng càng tiếp xúc lâu dần, Tuấn Vũ càng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở người bạn học này. Anh sau đó phát hiện sự thật động trời về Mây - thực chất là một hồn ma, và những bí ẩn có liên quan tới cái chết oan ức của cô nữ sinh ấy.

Đã lâu phim Việt chưa xuất hiện kinh dị học đường - một chủ đề rất được yêu thích ở nhiều nền điện ảnh khu vực như Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vậy nên, sự xuất hiện của Bus: Chuyến xe một chiều có thể coi là làn gió tươi mới hơn, trong bối cảnh phim kinh dị Việt dần bão hòa trong những ý tưởng lạm dụng chất liệu văn hóa, dân gian một cách vô tội vạ.

Trở lại với đứa con tinh thần của Luk Vân, tác phẩm thực chất chỉ mượn vỏ bọc phim kinh dị để kể câu chuyện về giới trẻ hay bạo lực học đường. Đây thực chất không phải ý tưởng hay phát hiện mới, song cũng là hướng đi nhân văn đáng được ghi nhận.

Nửa đầu phim là diễn biến êm đềm của tuổi thanh xuân với những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, với diễn biến tưởng như bất tận về tình bạn, tình yêu và cả những trò quậy phá “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Ở nửa sau, câu chuyện truyền miệng về hồn ma trong trường được lật mở. Mối quan hệ giữa bộ đôi Tuấn Vũ và ma nữ Mây cũng có chuyển biến phức tạp hơn.

Cả hai gặp nhau tình cờ ngay trong ngày Vũ chuyển trường mà đi học trễ. Vũ vô thức kết thân với cô bạn học, dù không hay thông tin gì chỉ trừ cái tên. Trong khi Mây tiếp cận Vũ có mục đích. Cô không nhớ rõ quá khứ lẫn bi kịch đã diễn ra. Nhưng kể từ ngày gặp cậu bạn học tốt bụng, Mây thấy vui vẻ hơn, những mảng ký ức vụn vỡ cũng dần khôi phục. Điều này khiến linh hồn cô nữ sinh càng muốn tiếp cận đối phương.

Chủ đề thanh xuân vườn trường kết hợp tình cảm lãng mạn vốn là không gian rất rộng để các nhà làm phim quan sát, sáng tạo. Trước đó, Luk Vân đã có kinh nghiệm cầm trịch nhiều dự án phim với chủ đề này, từ Bốn năm hai chàng một tình yêu, Hà Nội em yêu anh cho tới Full house. Thế nhưng, đạo diễn trẻ lại để vuột mất cơ hội ghi dấu ấn với khán giả trong lĩnh vực vốn là thế mạnh.

Cách cô kể câu chuyện thời học sinh bị cũ kỹ vì thiếu ý tưởng. Người xem chưa thấy được sự thú vị lẫn cảm giác mơ mộng, hoài niệm trong các thước phim học đường dàn dựng non nớt, với nhiều tình huống khiên cưỡng. Cách sắp đặt tình huống, ngôn ngữ kể chuyện đều đem lại cảm giác Bus: Chuyến xe một chiều là một web-drama chiếu mạng, không mang màu sắc điện ảnh.

Sự non nớt thể hiện trong cách khai thác câu chuyện và rắc rối của nhóm học sinh. Những tình huống “ba xàm” mà đa sầu đa cảm của tuổi học trò vẫn dễ tạo thiện cảm nếu tìm được cách khai thác duyên dáng, sáng tạo. Nhưng đáng tiếc thứ đạo diễn cố gắng phô diễn lại là những cuộc hội thoại vừa thiếu chiều sâu lại không có cảm xúc, cách thể hiện phô trương như đưa khán giả lên sân khấu văn nghệ, khi nhân vật thoại và làm trò không ngừng nghỉ mà không để lại bất kỳ ấn tượng về mặt nội dung.

Điều này đánh mất sự hồn nhiên, vô tư của những thước phim học đường, mặt khác khiến tương tác giữa các tuyến nhân vật trở nên kỳ quặc.

Diễn xuất vô hồn

Càng về sau, kịch bản Bus: Chuyến xe một chiều càng đuối sức. Thời lượng gần 2 tiếng là quá dài với cốt truyện mỏng tang nhưng diễn biến lại lê thê, luẩn quẩn mãi không hồi kết trong nhiều tình huống bị đẩy đi xa một cách gượng gạo.

Người xem chẳng biết phải đặt điểm nhìn ở đâu, là mối quan hệ của Vũ với Mây, bí mật về bi kịch hồn ma nữ sinh, hay hành trình của cậu bạn có năng lực tâm linh Huy (Hoàng Long). Đạo diễn loay hoay thấy rõ trong cách gỡ nút thắt câu chuyện, khi lật đi lật lại những tình tiết không có diễn tiến cụ thể.

Cao trào vì thế biến mất khi bầu không khí gấp gáp không được tạo dựng khéo léo. Đáng lẽ, việc Vũ vì tiếp xúc với ma nữ mà suy kiệt hay Mây tự khám phá bí mật về cái chết của bản thân phải được đặt vào cuộc đua với thời gian. Bởi chỉ khi đó, khán giả mới có cảm giác tò mò khi chứng kiến sự thật được lật mở trước khi quá muộn.

Nhưng thay vì đào sâu hành trình tâm lý nhân vật, Bus: Chuyến xe một chiều sa đà vào kể lể, lạm dụng nhạc nền và hiệu ứng âm thanh thiếu tiết chế, một đặc điểm của những phim mà đạo diễn thiếu tự tin vào ngón nghề kể chuyện.

Kịch bản vụng, nhưng thứ thực sự kéo tụt cảm xúc lại là màn thể hiện gây thất vọng của dàn diễn viên. Vĩnh Đam, Minh Kiên, Hoàng Long hiện lên vô hồn, một phần vì non nớt kinh nghiệm, mặt khác khâu chỉ đạo diễn xuất thiếu hiệu quả. Ngoại hình sáng là thế mạnh của dàn cast trẻ, nhưng lối diễn bản năng, màu sắc “văn nghệ” tỏ ra rất chênh vênh so với chuẩn mực diễn xuất điện ảnh.

Vĩnh Đam, Minh Kiên chưa tạo được chemistry, biểu cảm đơ, thiếu sự linh hoạt, biến hóa trong khi cách thoại như đang trả bài, không nâng được cảm xúc khán giả. Hoàng Long ít nhiều cho thấy tiềm năng hơn khi bắt nhịp được ở một số thước phim cần sự tung tẩy, lém lỉnh.

Trong khi Mai Thu Huyền gây hụt hẫng khi xuất hiện với vai diễn không dấu ấn. Dù đã có kinh nghiệm, cách cô thể hiện diễn biến tâm lý của một hiệu trưởng che giấu nhiều bí mật lại kém thuyết phục. Nhân vật của Mai Thu Huyền xuất hiện như lỗ hổng lớn trong kịch bản, khi gần như không có vai trò suốt hầu hết thời lượng, rồi cuối phim đột ngột trở thành nhân tố trong nút thắt đẩy cảm xúc.

Vân Trang có lẽ là điểm sáng hiếm hoi trong dàn cast. Rời xa những kiểu vai gào thét và làm lố, nét diễn của người đẹp trở nên tự nhiên, dễ tạo thiện cảm hơn. Đáng tiếc, vai diễn của Vân Trang cũng chưa được khai thác sâu, nên cô không nhiều đất diễn.

Ra rạp vào thời điểm trung tuần tháng 3, Bus: Chuyến xe một chiều khá rộng đường ngoài phòng vé khi không phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Thế nhưng đứa con tinh thần của Luk Vân lại chật vật ngay từ những bước chân đầu tiên, mới thu khoảng 1 tỷ đồng trong tuần mở màn dù các chiến dịch truyền thông khá bài bản.

Nếu không tạo ra cú lội ngược dòng những ngày tới, khả năng phim trở thành thảm họa phòng vé tiếp theo là điều rất dễ xảy ra.