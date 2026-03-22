Tiết lộ sốc về Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kung Fu'

Dù đã hai tháng trôi qua, tro cốt Lương Tiểu Long được cho là vẫn chưa an táng. Ngoài ra, truyền thông còn tiết lộ về hôn nhân của cố diễn viên với bà xã Tống Tương.

Theo Sohu, sau khi Lương Tiểu Long qua đời, tài khoản mạng xã hội của ông vẫn tiếp tục được người thân cập nhật. Điều này gây tranh cãi khi bị cho là thiếu tôn trọng người đã khuất. Chưa dừng ở đó, theo tiết lộ mới nhất từ truyền thông Hong Kong, dù đã hai tháng trôi qua, ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu vẫn chưa được an táng. Tro cốt của ông vẫn được đặt tại nhà tang lễ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ phía gia đình dường như chưa mua phần mộ, mà dự định gửi tro cốt tại nhà tang lễ miễn phí trong 10 năm.

Ngoài ra, đệ tử của diễn viên gạo cội còn tiết lộ thông tin gây sốc: cuộc hôn nhân giữa Lương Tiểu Long và bà xã Tống Tương thực chất không hạnh phúc như hình ảnh Tống Tương tô vẽ bên ngoài. Hai người ít liên lạc, ngủ riêng suốt 10 năm. Thậm chí, khi còn sống, ông từng 12 lần đề nghị ly hôn nhưng đều không thành.

Trong khi đó, Tống Tương lại thường xuyên xây dựng hình ảnh "cặp vợ chồng son" trước mắt công chúng. Khi ông mắc bệnh và phẫu thuật, bà cũng không ở bên chăm sóc.

Thông tin truyền thông Hong Kong tung ra đang gây xôn xao dư luận, làm dấy lên hàng loạt tranh cãi trái chiều. Hiện tại, phía gia đình diễn viên vẫn chưa có động thái phản hồi công khai.

Lương Tiểu Long và vợ con. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, Tống Tương kém Lương Tiểu Long 20 tuổi. Hai người có một con trai và một con gái. Nhiều năm qua, gia đình tài tử chủ yếu sinh sống tại Thâm Quyến.

Tống Tương là người vợ thứ hai của Lương Tiểu Long. Trước đó, ông từng có cuộc hôn nhân không thành với ca sĩ Lê Ái Liên. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, ông luôn đem lòng yêu mến bà và chủ động bày tỏ, sau đó kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng lại tan vỡ, không chia tay trong êm đẹp vì xảy ra nhiều đấu tố.

Lương Tiểu Long qua đời vào ngày 14/1. Thông tin gây chấn động truyền thông và khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Bởi lẽ nam diễn viên vẫn tích cực cập nhật bài đăng trên mạng xã hội. Thậm chí một ngày trước khi qua đời, ông còn tham dự buổi tụ họp bạn bè, tự tay tặng tác phẩm thư pháp cho bạn. Trong những bức ảnh tại buổi gặp mặt, ông không hề có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, được cho là vẫn minh mẫn và khỏe mạnh.