Sao 'Transformers' mất kiểm soát

Không lâu sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung rồi được tại ngoại, Shia LaBeouf lại bị bắt gặp có biểu hiện bất ổn, mất kiểm soát ở nơi công cộng.

Trong đoạn video do TMZ thu được hôm 21/3, ngôi sao của Transformers xuất hiện tại Italy. LaBeouf ghé vào một quán cà phê ngoài trời, mặc áo thun đen và quần xanh. Nam diễn viên 39 tuổi được trông thấy đang nhâm nhi đồ uống trong lúc ngồi thư giãn, gần một cô gái không rõ danh tính.

Trong đoạn video đang lan truyền, LaBeouf dường như đã xảy ra xích mích với người này. Anh tỏ ra giận dữ và lớn tiếng trong khi cô gái không có động thái đáp trả, cố gắng phớt lờ những hành vi mất kiểm soát của tài tử. LaBeouf sau đó bất ngờ hét vào mặt đối phương: "Cút đi!"

Ở những cảnh quay tiếp theo, ngôi sao sinh năm 1986 đi lại trên vỉa hè và tiếp tục la hét. Đoạn video của TMZ lập tức thu hút sự chú ý và bàn tán trái chiều. Hiện tại, phía LaBeouf chưa lên tiếng trước những tranh cãi.

Shia LaBeouf la hét giữa quán cafe ngoài trời. Ảnh: Backgrid.

Theo Page Six, nam diễn viên đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trước đó, anh vừa bị bắt gặp trong sảnh khách sạn Italy trong tình trạng chỉ mặc quần lót. Tài tử cũng bị ghi lại cảnh tranh cãi căng thẳng với lực lượng chức năng bên ngoài nhà riêng ở New Orleans, khi tự nhận mình là "mục tiêu" và bật khóc không kiểm soát.

Hồi tháng trước, Shia LaBeouf bị đưa vào nhà tù quận Orleans, liên quan tới vụ hành hung 2 người đàn ông trong một quán bar. Tài tử sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD , đồng thời phải tham gia cai nghiện và thực hiện chương trình kiểm tra ảnh hưởng ma túy.