Phim 18+ của Khả Như thu 100 tỷ đồng

Sau hơn 1 tuần công chiếu, tiền truyện "Quỷ nhập tràng" mang về 100 tỷ đồng. Sau khi vấp tranh cãi trái chiều về chất lượng, tốc độ kiếm tiền của phim đã giảm rõ rệt.

Theo thống kê từ đơn vị phát hành, Quỷ nhập tràng 2 đạt doanh thu 100 tỷ đồng trong tối 20/3. Đây là phim Việt thứ 5 trong năm 2026 chinh phục cột mốc doanh thu vàng, sau Thỏ ơi (447 tỷ), Nhà ba tôi một phòng (111 tỷ), Báu vật trời cho (103 tỷ) và Tài (100 tỷ).

Mở bán suất chiếu đặc biệt từ 11/3, tiền truyện Quỷ nhập tràng nhanh chóng gây sốt phòng vé, soán ngôi vương phim Tài của Mỹ Tâm. Tác phẩm áp đảo về lượng suất chiếu lẫn tốc độ kiếm tiền, khép lại tuần mở màn với thành tích xấp xỉ 70 tỷ - con số chưa từng thấy với phim kinh dị nội địa.

Phim 18+ có Khả Như, Quang Tuấn kém thuyết phục từ kịch bản đến diễn xuất. Ảnh: NSX.

Tốc độ tăng doanh thu ấn tượng, nhưng Quỷ nhập tràng 2 cũng vấp phải hàng loạt tranh cãi về chất lượng. Phim bị nhận xét kịch bản rời rạc, nhiều lỗ hổng, lạm dụng cảnh hù dọa cũ kỹ trong khi diễn xuất của dàn diễn viên cũng chưa đủ thuyết phục.

Vì những phản hồi thiếu tích cực, thành tích Quỷ nhập tràng 2 ở tuần chiếu thứ 2 đã giảm sút trông thấy. Thậm chí trong sáng 20/3, đứa con tinh thần của Pom Nguyễn còn bị một phim quốc tế tạm vượt mặt trên bảng tổng sắp phòng vé.

Trước đó, phần phim gốc Quỷ nhập tràng ra mắt năm 2025 từng đạt doanh thu 150 tỷ đồng , lập kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời. Phần 2 khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng việc xô đổ kỷ lục 150 tỷ không dễ, nhất là khi đã có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt.