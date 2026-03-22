Brooklyn Beckham chưa dừng lại

  • Chủ nhật, 22/3/2026 13:58 (GMT+7)
Vợ chồng Brooklyn đang có ý định thực hiện một series tài liệu, "kể hết" về cuộc sống hôn nhân lẫn mâu thuẫn gia đình gây tiêu tốn giấy mực truyền thông suốt khoảng thời gian qua.

Theo The Sun, đội ngũ quản lý của Brooklyn tại Mỹ được cho là đang trong giai đoạn bắt đầu đàm phán với bộ phận sản xuất của Hulu để thực hiện series này.

Nguồn tin tiết lộ: "Brooklyn đang rất hào hứng. Bên cạnh việc ghi lại hành trình kinh doanh ẩm thực của Brooklyn, các lãnh đạo Hulu hy vọng anh sẽ cởi mở chia sẻ về mâu thuẫn với cha mẹ gây chấn động thời gian qua... Hulu thuộc sở hữu của Disney, là nơi sản sinh những chương trình đình đám toàn cầu như The Kardashians. Họ sẽ lập tức được đưa lên một tầm cao mới và trực tiếp cạnh tranh với Netflix - nền tảng vốn cũng có mối liên hệ với gia đình Beckham".

Brooklyn và Nicola đang đàm phán thực hiện series tài liệu. Ảnh: Backgrid.

Người này nói thêm: "Brooklyn và Nicola trước đây đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn với mức thù lao lớn nhưng đều từ chối. Khi cặp đôi quyết định lên tiếng, đó sẽ là theo cách của riêng họ. Họ cũng muốn làm rõ rằng bản thân không bị gia đình đằng ngoại kiểm soát và sẽ tự đưa ra quyết định của mình".

Việc vợ chồng con trai cả Beckham có ý định thực hiện series, đặt bản thân vào vị thế đối đầu với cha mẹ nhanh chóng gây bàn luận.

Hồi đầu năm nay, Brooklyn gây rúng động truyền thông khi đăng tải tâm thư 6 trang, tiết lộ lý do mâu thuẫn với bố mẹ. Đầu bếp trẻ còn tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình.

Tuần trước, Nicola tiếp tục thêm dầu vào lửa khi tuyên bố cha mẹ cô đối xử với Brooklyn "như một người con trai khác", hay tiết lộ ông xã có mối quan hệ khăng khít với các thành viên bên nhà ngoại.

Hiện tại, Brooklyn và Nicola đang chung sống hạnh phúc trong căn nhà trị giá 12 triệu bảng Anh tại Los Angeles.

Hoàng Nhi

