Ưng Hoàng Phúc bẽ bàng

Sau 2 ngày phát hành, sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ mới thu hút chưa đầy 20.000 lượt xem, lại vấp phải tranh luận trái chiều về chất lượng.

Hôm 20/3, Ưng Hoàng Phúc tung ra MV Chốn tim mình nương náu, kết hợp cùng ca sĩ Thu Thủy. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn tái xuất của Ưng Hoàng Phúc sau khoảng thời gian vướng không ít lùm xùm đời tư.

Chốn tim mình nương náu mang màu sắc ballad, có phần nhạc Hoa và lời Việt do Mai Fin chấp bút với nội dung về mối tình sâu đậm nhưng dang dở. MV đánh dấu 23 năm hợp tác giữa Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy, kể từ hit Mỗi người một nơi.

Tuy nhiên, sau 2 ngày phát hành, sản phẩm âm nhạc mới lại chưa tạo được chú ý. Ra mắt trên kênh với gần 2 triệu lượt đăng ký của Ưng Hoàng Phúc, MV tới nay mới đạt khoảng 19.000 lượt xem - con số khá ảm đạm với mặt bằng MV của nam ca sĩ và cả thị trường âm nhạc nói chung.

Trên mạng xã hội, Chốn tim mình nương náu cũng vấp phải ý kiến đánh giá trái chiều. Phần hình ảnh MV được cho là thiếu sự đầu tư khi hai ca sĩ chỉ đứng hát trong cùng một khung hình, hầu như không có sự thay đổi về bối cảnh.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy trong MV mới. Ảnh: Ưng Hoàng Phúc.

Trong khi, yếu tố giai điệu bài hát được cho là chưa đủ hấp dẫn, nịnh tai, bản phối thiếu sáng tạo so với ca khúc gốc, còn phần lời đôi khi sáo rỗng, không để lại nhiều ấn tượng.

"Nên kiếm nhạc sĩ viết phần lời xịn hơn đi anh", "Ca từ lạ, nhạc khác xưa quá. Lời bài viết cũng chưa hợp thị hiếu", "Nhanh và ngang. Bài này không thấy cảm xúc như những bài trước"... là một số nhận xét trái chiều của người xem.

Bên cạnh đó, cũng có những luồng ý kiến ủng hộ nam ca sĩ và nhận xét đây là phong cách của Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop những năm 2000 với nhiều bản hit như Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ… Trong đó, Thà rằng như thế từng là hiện tượng âm nhạc với hơn 55.000 bản album được tiêu thụ.

Hồi năm ngoái, anh vướng ồn ào khi MV Anh em trước sau như một bị phát hiện có hình ảnh quảng cáo một web cá độ.