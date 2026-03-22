Phùng Khánh Linh biến hóa trong concert 2.000 khán giả

  • Chủ nhật, 22/3/2026 12:36 (GMT+7)
Trong concert Giữa một vạn tour, Phùng Khánh Linh đầy sự biến hóa khi tái hiện một hành trình giàu cảm xúc từ giai đoạn mới lập nghiệp cho tới thời điểm hiện tại.

Tối 21/3, live concert Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, với quy mô khoảng 2.000 khán giả mỗi đêm.

Giữa một vạn tour được xây dựng như một hành trình cảm xúc, lấy cảm hứng từ album Giữa một vạn người của nữ ca sĩ. Live concert được chia thành nhiều chương, tái hiện đầy đủ các trạng thái cảm xúc từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành. Setlist kéo dài đến 25 ca khúc đều do Phùng Khánh Linh tự sáng tác và trình bày trong hai album CitopiaGiữa muôn vạn người.

Concert mở đầu với những sáng tác trong quá khứ của Phùng Khánh Linh, thể hiện sự hoài nghi bản thân và cả những khó khăn trong giai đoạn mới lập nghiệp, như Đằng sau sân khấu, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh...

Phung Khanh linh anh 1Phung Khanh linh anh 2

Phùng Khánh Linh đầy biến hóa trong concert tối 21/3. Ảnh: BTC.

Cao trào concert với những ca khúc tái hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong Phùng Khánh Linh, với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau… Concert cuối cùng khép lại với loạt sáng tác tươi vui Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Cám ơn người đã thức cùng tôi, với một Phùng Khánh Linh đầy năng lượng tích cực trở lại.

Phùng Khánh Linh chia sẻ cảm thấy xúc động khi được đứng trên sân khấu live concert với 2.000 khán giả - điều mà trước đó cô chưa bao giờ dám tin sẽ xảy ra.

"Đã có những lúc trong cuộc sống, khi tưởng chừng mình đang ở tận cùng của vực sâu, Linh từng nghĩ rằng: 'Có lẽ mình vốn không được sinh ra để được nhớ đến'. Nhưng tất cả mọi người ở đây tối nay đã chứng minh điều ngược lại... Mỗi album đều thay đổi Linh theo một cách nào đó. Nhưng với Giữa một vạn người, Linh cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa", ca sĩ bộc bạch.

A hau Hong Kong be tac hinh anh

