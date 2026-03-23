Lý do phim của em gái Trấn Thành thảm bại

Nếu như "Thỏ ơi" của Trấn Thành có hành trình phòng vé rực rỡ với doanh thu gần 450 tỷ đồng, thì "Nhà mình đi thôi" của Uyển Ân lại bết bát khi thu chưa đầy 15 tỷ.

Sau những tuần bùng nổ về doanh thu, phòng vé Việt tuần qua rơi vào cảnh nguội lạnh khi những cái tên cũ đánh mất sức hút. Trong khi dàn phim mới cũng không đủ hấp dẫn để kéo chân khán giả ra rạp.

Phim của Uyển Ân thoi thóp

Theo dữ liệu thống kê trên Box Office Vietnam, Nhà mình đi thôi đang thoi thóp với số suất chiếu nhỏ giọt ngoài rạp. Cuối tuần qua, tác phẩm chỉ dắt túi vỏn vẹn 3 triệu đồng, với hơn 30 vé bán ra. Sau gần 1 tháng ra rạp, doanh thu phim theo ghi nhận mới là hơn 14 tỷ đồng - con số nhiều khả năng khiến nhà sản xuất đối diện thua lỗ nặng.

Nhà mình đi thôi dự kiến sẽ rút khỏi rạp trong vài ngày tới vì không còn bán được vé, nhường suất chiếu cho dàn phim mới đổ bộ. Tác phẩm của đạo diễn Trần Đình Hiền theo đó gia nhập nhóm phim thua lỗ trong năm 2026, bên cạnh Ai thương ai mến, Chiến Nam, Bố già trở lại và Mùi phở.

Sự hụt hơi về doanh thu của Nhà mình đi thôi là điều khá đáng tiếc, khi thực tế chất lượng phim không tệ, thậm chí có phần nhỉnh hơn một số dự án thắng thế phòng vé thời gian gần đây. Tuy nhiên, tác phẩm khó được đón nhận rộng rãi vì chủ đề gia đình không mới, nội dung còn an toàn, chưa có nhiều điểm đặc sắc để thu hút khán giả ra rạp.

Thực chất, ngay từ trước khi công chiếu, phim của Uyển Ân đã được dự đoán khó khả quan về tiềm năng doanh thu hơn so với các dự án khác trình làng cùng thời điểm. Sau khi ra mắt, Nhà mình đi thôi nhận được phản hồi tương đối tích cực. Diễn xuất của Uyển Ân trong phim mang lại sự dễ chịu, thiện cảm. Cô cũng nỗ lực hóa thân nhân vật, khi chấp nhận tăng cân, thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn.

Song, điểm nghẽn doanh thu phim lại nằm ở khâu truyền thông. Khi sau thời điểm ra mắt, ê-kíp gần như "buông xuôi" ở khâu quảng bá, truyền thông nên phim không thể lan tỏa, tạo được độ nhận diện và bàn luận.

Rạp Việt thấp điểm

Trở lại với diễn biến phòng vé tuần qua, cái tên dẫn đầu không ngoài dự đoán vẫn là Quỷ nhập tràng 2. Đứa con tinh thần của Pom Nguyễn dắt túi gần 7 tỷ đồng , nâng tổng doanh thu sau 2 tuần chiếu lên mức 112,5 tỷ (tính đến cuối ngày 22/3). Song hiện tại, tác phẩm đã giảm nhiệt mạnh, dự kiến sẽ sớm mất ngôi vương phòng vé.

Việc Quỷ nhập tràng 2 sụt giảm tốc độ kiếm tiền là vì những phản hồi tiêu cực về chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Sau tuần đầu tiên "phủ sóng" với các review seeding, bộ phim kinh dị đang hứng chịu nhiều bình luận chê bai vì nội dung kém hấp dẫn, diễn xuất cũng chưa thuyết phục. Dù khởi đầu thuận lợi hơn, tác phẩm khó có thể xô đổ kỷ lục của phần 1 (150 tỷ).

Một phim Việt mới ra mắt tuần qua là Bus: Chuyến xe một chiều đang đứng trước nguy cơ trở thành thảm họa doanh thu. Cụ thể, tác phẩm của Luk Vân kết thúc tuần mở màn với thành tích 1 tỷ đồng - con số cực kỳ khiêm tốn với phim nội địa.

Việc phim mở màn ảm đạm không gây ngạc nhiên. Bus: Chuyến xe một chiều có chất lượng dưới mức trung bình với kịch bản ngô nghê, ngập sạn trong khi diễn xuất của dàn diễn viên bị nhận xét đơ cứng, vô hồn. Dù vẫn có một số điểm sáng nhất định, những "sạn phim" lộ liễu kéo tụt thiện cảm về phim trong mắt khán giả.

Nếu không tạo được cú lội ngược dòng những ngày tới, Bus: Chuyến xe một chiều sẽ trở thành thất bại phòng vé tiếp theo của Luk Vân, sau hàng loạt dự án thua lỗ.

Tuần này, rạp Việt chào đón thêm loạt phim quốc tế với thể loại đa dạng, từ hài, hành động, tâm lý cho tới kinh dị. Song, các dự án mới đều chưa cho thấy tiềm năng tạo được cơn sốt doanh thu, nên khả năng cao phòng vé sẽ lại thêm một tuần thấp điểm. Cái tên đáng chú ý nhất trong dàn phim mới là Chúng sẽ đoạt mạng của đạo diễn Kirill Sokolov.