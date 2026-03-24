Biểu tượng gợi cảm Valerie Perrine qua đời

Valerie Perrine, nữ diễn viên từng nhận đề cử Oscar và được coi là một trong những biểu tượng gợi cảm trên màn ảnh Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 82.

Theo tờ People, thông tin về sự ra đi của Valerie Perrine được chia sẻ bởi nhà làm phim Stacey Souther - người từng đạo diễn bộ phim tài liệu Valerie (2022).

"Tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ tin rằng Valerie đã qua đời. Bà đã đối mặt với Parkinson bằng sự dũng cảm và lòng trắc ẩn đáng kinh ngạc, chưa từng một lần than phiền. Bà là nguồn cảm hứng đích thực, đã sống hết mình và đó là một cuộc đời tuyệt vời. Valerie, hẹn gặp lại bà ở thế giới bên kia", Stacey Souther viết.

Thông tin Valerie Perrine qua đời khiến đồng nghiệp, người hâm mộ tiếc thương.

Valerie Perrine trong bom tấn Superman. Ảnh: Warner Bros.

Nữ diễn viên sinh năm 1943 tại Mỹ, bắt đầu sự nghiệp với vai trò vũ công biểu diễn tại Las Vegas. Bước ngoặt lớn đến với bà khi tham gia phiên bản điện ảnh của Slaughterhouse-Five (1972). Sau đó, Valerie thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhanh chóng nổi tiếng với các vai diễn gợi cảm.

Bà từng hóa thân bạn gái của tay đua xe do Jeff Bridges thủ vai trong The Last American Hero (1973), và cùng năm đó gây chú ý khi trở thành nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện khỏa thân trên truyền hình Mỹ, khi cố ý để lộ ngực trong buổi phát sóng ngày 4/5/1973 của vở Steambath trên PBS.

Năm 1974, bà vào vai Honey Bruce - vợ của danh hài Lenny Bruce - trong bộ phim tiểu sử Lenny do Bob Fosse thực hiện, với Dustin Hoffman đóng chính. Vai diễn này giúp bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes, đồng thời nhận đề cử Quả cầu Vàng và Oscar.

Sau đó, Perrine được biết đến rộng rãi với vai Eve Teschmacher - người tình của Lex Luthor (do Gene Hackman thủ vai) trong hai phần phim Superman.