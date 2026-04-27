Trường hợp đặc biệt của bóng đá Pháp

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các CĐV Tigres UANL dành cho tiền đạo kỳ cựu Andre-Pierre Gignac lời tri ân đầy cảm xúc khi đội nhà thắng đậm 5-1 trước Mazatlan ở giải VĐQG Mexico hôm 26/4.

Gignac sẽ treo giày sau mùa giải này.

Ngay phút 10, khán đài rực sáng với tấm tifo khổng lồ "Merci Gignac". Nhiều khu vực đồng loạt giương cao chữ "APG" trong sắc màu Mexico, xen lẫn lá cờ Pháp với số 10 quen thuộc. Giai điệu "Hey Jude" vang lên với điệp khúc kéo dài, như bản tình ca tiễn biệt dành cho biểu tượng sống của CLB.

Theo L'Equipe và nhiều nguồn tin tại Mexico, đó gần như chắc chắn là trận sân nhà cuối cùng của tiền đạo 40 tuổi ở mùa giải chính thức, trước khi anh nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu sau khi mùa giải này khép lại.

Gignac chọn con đường khác biệt với các tiền đạo Pháp khác khi gia nhập Tigres từ năm 2015. Khi ấy, anh khiến tất cả ngỡ ngàng do vẫn được nhiều đội bóng châu Âu như Arsenal theo đuổi. Quyết định không chỉ thay đổi sự nghiệp Gignac, mà còn định hình cả kỷ nguyên tại Liga MX.

Sau 11 năm, Gignac ghi 222 bàn và có 57 kiến tạo trong 439 trận, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tigres. Không dừng ở con số, anh còn dẫn dắt đội bóng tới 5 chức vô địch quốc nội, cùng danh hiệu CONCACAF Champions League đầu tiên và chấm dứt cơn khát cúp Mexico kéo dài từ mùa 1995/96.

Dấu ấn của cựu tuyển thủ Pháp còn đậm nét đến tận những ngày cuối. Tháng trước, anh ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trong trận derby Monterrey thứ 142, giúp Tigres thắng 1-0 trước đại kình địch.

Người hâm mộ trìu mến gọi là Gignac "El Cognac". Anh được coi là biểu tượng của lòng trung thành và sự bền bỉ. Hành trình đặc biệt ấy trở thành một trong những câu chuyện về ngoại binh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Mexico.

Sao trẻ sinh năm 2005 đe dọa ngai vàng của Mbappe

Desire Doue đang nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp.

05:44 10/4/2026

Nasri gây rúng động bóng đá Pháp

Samir Nasri bị nghi sống tại Paris dù đăng ký cư trú ở Dubai, qua đó đối diện khoản truy thu hàng triệu bảng từ chính quyền Pháp.

07:59 5/4/2026

Sau CAS, bóng đá Malaysia còn hy vọng nào?

Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) gần như khép lại vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý rất hẹp tại tòa án Thụy Sĩ.

20:56 5/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

