Nasri gây rúng động bóng đá Pháp

Nasri đối mặt nghi án trốn thuế.
Nasri trở thành tâm điểm tại Pháp khi bị cơ quan thuế điều tra vì nghi vấn trốn thuế. Theo Les Echos, cựu tiền vệ này bị cho là thực tế sinh sống tại Paris, trong khi đăng ký cư trú tại Dubai để hưởng lợi về thuế.
Chi tiết đáng chú ý nằm ở 212 đơn hàng Deliveroo được giao tới địa chỉ của Nasri tại Paris trong năm 2022. Đây là dữ kiện quan trọng để xác định nơi cư trú thực tế của cựu tuyển thủ Pháp. Nếu bị xác định thật sự sống tại Pháp, Nasri có thể phải nộp mức thuế cao hơn rất nhiều
Hiện tại, số tiền truy thu mà Nasri đối mặt lên tới khoảng 4,8 triệu bảng. Trong đó, 4,5 triệu bảng là thuế thu nhập chưa nộp trong giai đoạn 2020-2022. Ngoài ra, anh còn có thể phải thanh toán thêm khoảng 70.000 bảng tiền thuế bất động sản giai đoạn 2019-2025.
Cơ quan chức năng Pháp có động thái cứng rắn khi phong tỏa một tài khoản ngân hàng của Nasri, đồng thời áp dụng biện pháp pháp lý với căn nhà của anh tại Paris nhằm đảm bảo nghĩa vụ tài chính nếu kết luận bất lợi được đưa ra.
Nasri phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu từ Deliveroo, nhà chức trách còn xem xét các yếu tố khác như việc anh sở hữu cổ phần tại các công ty ở Pháp và tham gia ghi hình với vai trò bình luận viên nhiều lần.
Sau khi giải nghệ năm 2021, Nasri chuyển sang làm chuyên gia truyền hình. Trước đó, anh có sự nghiệp đáng chú ý tại Arsenal và Manchester City, khi giành 2 chức vô địch Premier League.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
