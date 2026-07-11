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Giải trí

Trương Bá Chi bị thiếu máu nghiêm trọng

  • Thứ bảy, 11/7/2026 19:25 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Trương Bá Chi tiết lộ bị thiếu máu nghiêm trọng, khiến người hâm mộ lo lắng. Dù chưa hồi phục, nữ diễn viên vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc.

Theo HK01, Trương Bá Chi cho biết kết quả xét nghiệm máu gần đây cho thấy cô bị thiếu máu nghiêm trọng, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ sau khi cô trải qua một đợt sốt cao và phải làm việc trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Trong video đăng trên Instagram, Trương Bá Chi nói quản lý đã mua cho cô một loại dung dịch bổ máu dạng uống, sử dụng ba lần mỗi ngày. “Hy vọng sản phẩm này có thể giúp tình trạng thiếu máu của tôi được cải thiện”, nữ diễn viên chia sẻ.

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Trương Bá Chi trong phiên livestream mới đây. Ảnh: Weibo.

Sau đó, Trương Bá Chi dùng nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt và cho biết cô đã hết sốt. Tuy nhiên, gương mặt nữ diễn viên vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhiều người hâm mộ để lại lời nhắn, chúc cô sớm hồi phục và khuyên cô dành thêm thời gian nghỉ ngơi.

Trước đó, tối 4/7, Trương Bá Chi tham gia biểu diễn tại chương trình Global Cities Digital Friendly MarsX Concert, tổ chức ở Trung tâm Trượt băng tốc độ Quốc gia Bắc Kinh. Trước khi lên sân khấu, cô tiết lộ với người hâm mộ rằng mình đang bị sốt nhưng vẫn phải hoàn thành phần biểu diễn.

Trong quá trình làm việc, Trương Bá Chi uống trà gừng pha vỏ quýt để giữ giọng. Dù giọng nói trở nên khàn và cơ thể mệt mỏi, cô vẫn hoàn thành phần trình diễn trước khi trở về Hong Kong. Sau một thời gian nghỉ ngơi, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật tình hình, cho biết cơ thể đã đổ nhiều mồ hôi và không còn sốt. Dù vậy, hình ảnh được chia sẻ sau đó cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

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Trương Bá Chi khá bận rộn với gia đình những năm qua. Ảnh: HK01.

Trương Bá Chi, 46 tuổi, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, cô chăm sóc hai con trai Lucas và Quintus, đồng thời nuôi con trai thứ ba Trương Lễ Thừa, tên tiếng Anh là Marcus. Danh tính cha của con trai út chưa từng được cô công bố.

Nhiều năm qua, Trương Bá Chi vừa hoạt động nghệ thuật, vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc các con. Thời gian gần đây, Trương Bá Chi duy trì lịch trình làm việc khá dày.

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    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

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    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

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